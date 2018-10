Plankstadt baut Serie aus

Es läuft derzeit einfach rund für die Badenliga-Handballer der TSG Eintracht Plankstadt: Der 29:24 (15:14)- Erfolg gegen die TSG Wiesloch war der fünfte Sieg im sechsten Saisonspiel. Doch die Partie gegen den Letzten war eine knappe Angelegenheit und hätte auch in die andere Richtung kippen können.

Von Beginn an war zu merken, dass die Gäste, die durchaus schon ein wenig mit dem Rücken zur Wand stehen, unbedingt punkten wollten. Es entwickelte sich eine ausgeglichene Partie mit zunächst leichten Vorteilen für Wiesloch (4:6/10.). Spätestens nach diesem kleinen Rückstand war Plankstadt aber voll auf der Höhe und knallte einen 6:1-Lauf hin (18.). Gästetrainer Patrick Körner reagierte mit einer Auszeit und unterbrach so den Plankstädter Zwischensprint, so dass Wiesloch bald wieder auf einen Treffer herangekommen war (12:11/24.). Eine gute Minute vor dem Pausenpfiff gelang Kevin Körner dann sogar der Ausgleich (14:14), Magnus Verclas brachte die TSG Eintracht jedoch nochmals in Front.

Mit dem Start der zweiten Halbzeit gingen die Gäste, unterstützt durch drei torlose Plankstädter Minuten, wieder in Führung (15:16/33.) – diese war aber nur von kurzer Dauer und zudem die letzte der TSG in diesem Spiel. Die Hausherren legten durch Tobias Pristl und den treffsicheren Julian Maier wieder vor und nutzten dann eine Überzahlsituation nach Zeitstrafe gegen Wieslochs Jonas Dutzi aus.

Wiesloch hatte nun merklich Probleme mit der Abwehrreihe der TSG Eintracht, musste sich jeden Treffer hart erarbeiten. Nachdem Torhüter André Treiber einen Strafwurf von Tim Olbrich entschärft hatte und Maier auf der anderen Seite vom Strich sicher blieb, deutete alles auf einen souveränen Sieg der Plankstädter TSG Eintracht hin (25:20/48.). Im Anschluss erlaubte sich das Heimteam aber einige Fehlwürfe. Die Gäste nutzten dies und verkürzten auf 23:25. Tobias Pristl brach den Bann für seine Farben, anschließend handelte sich Wieslochs Kevin Körner eine weitere Zeitstrafe ein, die Partie war entschieden.

Nächster Gegner der Plankstädter ist heute der TSV Birkenau. Im Fall eines Sieges winkt Platz zwei.

TSG E: Treiber, Bodenseh; Pristl (3), Maier (8/1), Skasik, Tokur (3), Koffeman, Munz (2), Großhans (2), Verclas (4), Stadler (4), Denne (2), Kemptner (1), Schöffel. nt

