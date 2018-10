Plankstadt hält Anschluss an die Spitze

Die TSG Eintracht Plankstadt II hat in der Fußball-Kreisklasse B durch einen 3:2-Sieg gegen den FV 08 Hockenheim II zumindest den Anschluss an die Spitzenplätze gehalten (wir berichteten). Der FC Badenia Hirschacker stand dem in nichts nach.

FC Badenia Hirschacker – SV Rohrhof II 4:0 (3:0)

Zu einer am Ende klaren Angelegenheit wurde die Partie des FC Badenia Hirschacker gegen den SVR. Ein Eigentor von Martin Utz (16.) leitete die Führung der Hirsche ein. Metin Daglioglu (30.) und Enis Ekimci (33.) legten bis zur Pause einen 3:0-Vorsprung hin. 20 Minuten vor dem Spielende stellte erneut Ekimci den 4:0-Endstand (70.) her. Der FC Badenia hat sich durch den Erfolg auf Rang zwei vorgeschoben und rangiert nur noch einen Punkt hinter Spitzenreiter SC 08 Reilingen II, der am Wochenende spielfrei war.

Spvgg 06 Ketsch III – SG Oftersheim II 1:1 (1:1)

Im ersten Durchgang war Ketsch leicht feldüberlegen. Nach einem Oftersheimer Einwurf behinderten sich zwei SGO-Spieler gegenseitig, Yahya Dinc bedankte sich und bediente Oliver Gärtner, der in den Strafraum lief und zum 1:0 einschob (11.). Ketsch vergab daraufhin bei guten Gelegenheiten, das Ergebnis komfortabler zu gestalten. In der 42. Minute vertändelte ein Ketscher Abwehrspieler den Ball gegen Nico Langenbahn, der machte sich auf und davon und schob zum 1:1 ein. In der zweiten Hälfte war Oftersheim klar überlegen und hatte die besseren Chancen. Unterm Strich blieb es aber beim gerechten Unentschieden.

SG Eppelheim II – VfB St.Leon II 0:0

In diesem starken B-Klassen-Spiel gab es ein leistungsgerechtes Remis. Die erste Großchance hatten die Gäste, als ein Freistoß immer länger wurde und gegen den Pfosten knallte (8.). In der 15. und 35. Minute war es Flamur Kadrija, der für Eppelheim hätte einschießen können. Auch im zweiten Durchgang gab es Chancen auf beiden Seiten, doch beide Schlussmänner waren die Garanten für ihre jeweiligen Teams. Mit einem starken Reflex sicherte Eppelheims Mohamed Bel Hadj in der Nachspielzeit bei einem Schuss von Nils Hoffmann das Remis (90.+1). wy

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 16.10.2018