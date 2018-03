Anzeige

Fußball-Landesligist TSG Eintracht Plankstadt ist auf der Suche nach einem neuen Trainergespann fündig geworden. Pierre Banek und Moses Kopotz stehen als neues Trainergespann fest.

Banek (kleines Bild) trainierte letzte Saison die U-23-Mannschaft des SV Waldhof Mannheim und besitzt die A-Lizenz. Der 36-jährige Lehrer war drei Jahre auch als Scout, U 16- Trainer und U-19 Co-Trainer beim SVW tätig. Der 42-jährige Moses Kopotz trainierte beim VfR Mannheim die U 23-Mannschaft und besitzt die B-Lizenz.

„Beide Trainer verfügen über Erfahrungen im Jugend- und Herrenbereich und passen somit perfekt in das Anforderungsprofil unseres Vereins. Es war uns wichtig, früh genug das wichtige Amt zu besetzen, damit das neue Trainergespann auch frühzeitig für die neue Runde planen kann“, lässt der sportliche Leiter der TSG Eintracht, Ralf Waldherr wissen. Die neuen Übungsleiter werden die seit vier Jahren in Plankstadt erfolgreich tätigen Trainer Frank Engelhardt und Björn Weber ablösen, die bereits in der Winterpause ihren Abschied bekannt gegeben haben.