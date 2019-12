Plankstadt klar Favorit

Nur 20 Mannschaften nehmen an der ersten Runde im DCU-Pokal der Frauen teil. Titelverteidiger ist die SG BW/GH Plankstadt, die am Sonntag eine ganz leichte Aufgabe erwischt hat. In Rimbach treffen sie auf die Gastgeber aus der Bezirksliga und den Verbandsligisten DKC BW Waldhof. Zwei von drei Teams kommen weiter. „Ich bin sehr gespannt, was man für Ergebnisse auf der Anlage sehen wird“, meinte Yvonne Schränkler, sie ist „sehr guter Dinge, dass Plankstadt einen der zwei Plätze einnimmt und in die nächste Runde zieht.“ Rimbach spielt in zwei verschiedenen Bezirksligen mit gemischten Mannschaften, da es kein reines Frauenteam gibt. Im Pokal werden voraussichtlich die vier stärksten Frauen spielen. Bei Waldhof, in der badischen Verbandsliga Vierter, spielt die frühere Eppelheimerin Katrin Pozarycki.

Der DSKC Eppelheim muss nach Griesheim, Neulußheim ins thüringische Mechterstädt.

1. Runde, DCU-Pokal Frauen (Spielbeginn jeweils 13 Uhr), Gruppe 2 (in Griesheim): SVS Griesheim (2. Liga Nord), 2. TuS Gerolsheim (2. Liga Nord), DSKC Eppelheim (Bundesliga), DCU-Kader U23/U18 (außer Konkurrenz).

Gruppe 3 (in Rimbach): 1. TG Rimbach (Bezirksliga), DKC BW Waldhof (Verbandsliga Baden), SG BW/GH Plankstadt (TV, Bundesliga).

Gruppe 5 (in Esssenheim): SG KSC Mainz/GN Essenheim (Regionalliga Pfalz), 2. TSG Haßloch (2. Liga Süd), Frisch Auf Leimen (Bundesliga).

Gruppe 6 (in Mechterstädt): KSV Mechterstädt (Mix), 2. SG DKC/RW Neulußheim (2. Liga Süd), 3. KV Grünstadt (Regionalliga). mra

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 07.12.2019