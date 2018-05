Anzeige

„Ich will jedes Spiel gewinnen, ob Derby oder nicht. Dass es gegen Brühl geht, macht die Sache natürlich noch interessanter, zumal wir im Hinspiel sehr unglücklich verloren haben“, sagt Ketschs Trainer Frank Eissler. Ihm fehlen wie Zimmermann einige Stammkräfte.

Bessere Hausmannskost?

Bei der SG ASV/DJK Eppelheim sehnt man sich nach dem Runden-ende. Was die Mannen um Trainer Daniel Mingrone, die mit großen Ambitionen in die Saison starteten, in den vergangenen Spielen zeigten, war nur noch Hausmannskost. Schwer vorstellbar, dass gegen Waldhof II eine Besserung eintritt. Hält man sich den qualitativ hochwertigen Kader vor Augen, dann können die SG-Verantwortlichen mit der am Sonntag zu Ende gehenden Saison nicht zufrieden sein. lof

