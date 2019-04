Plankstadt will das Double

Es ist ein großes Ziel, dass die Meisterkeglerinnen der SG BW/GH Plankstadt noch vor sich haben. Zum zweiten Mal in Folge können sie sich das Double holen. Im thüringischen Mechterstädt im Landkreis Gotha kämpfen sie am Sonntag ab 13 Uhr ums Finalturnier des DCsU-Pokals am 4./5. Mai in Lampertheim. Gegner ist neben dem Gastgeber aus der Thüringenliga der Zweitligist SG DKC/RW Neulußheim. Die

...