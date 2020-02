Plankstadt will den 50. Sieg zu Hause schaffen

Es war der 7. Dezember 2014. Zum bis heute letzten Mal jubelte eine Gastmannschaft in der Frauen-Bundesliga über einen Sieg in Plankstadt. Der DSKC Eppelheim gewann damals 2860:2855 und wurde am Ende deutscher Meister. Seitdem hat Plankstadt 49 Heimspiele in Folge gewonnen und jedes Jahr den Titel geholt. Am Sonntag um 11.30 Uhr soll nun in der Mehrzweckhalle der 50. Bundesliga-Heimsieg in

...