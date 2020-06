Plankstadter „Jungwölfe“ feiern inoffiziellen Titel

Nur Corona konnte sie stoppen, denn mit 26:0 Punkten und 310:188 Toren legte die Handball-D-Jugend der TSG Eintracht Plankstadt eine beeindruckende Saison hin – beim Saisonabbruch stehen sie unangefochten an der Tabellenspitze der 2. Kreisklasse. Trotz coronabedingtem frühzeitigen Saisonabbruch wird die Mannschaft vom Verein zu gegebener Zeit mit einer Feier belohnt, heißt es schon jetzt in einer Pressemitteilung der TSG-Spitze.

Über die entsprechenden Meistershirts für diese Saison, gesponsert vom Förderverein Plankstadt Handball, dürfen sich die Jungen allerdings bereits jetzt schon freuen – stolz präsentieren sie sich damit im Internet.

22 Spieler im Kader

Nach einer denkbar knappen Qualifikation startete die männliche D-Jugend diese Saison in der 2. Kreisklasse. Mit einem Kader von 22 Jungen konnten Trainer Julian Maier und Dominic Stadler dabei aus dem Vollen schöpfen. Die Saison begann mit zwei deutlichen Siegen vielversprechend. Bereits am dritten Spieltag stand das Spitzenspiel beim TV Schriesheim an, das die Jungwölfe nach einer tollen kämpferischen Leistung mit 18:19 für sich gewinnen sollten. Es blieb der einzig knappe Sieg in der gesamten Runde. Auch wenn die Spiele nicht immer ganz rund liefen, konnten die Jungwölfe die folgenden Spiele deutlich für sich entscheiden.

Spitzenspiel als Höhepunkt

Der Höhepunkt der Saison war sicherlich das lang herbeigesehnte Rückspiel gegen den Tabellenzweiten TV Schriesheim. Die zahlreichen Zuschauer wurden nicht enttäuscht. Die Plankstadter lieferten dort ihr bestes Saisonspiel. Durch eine eindrucksvolle Mannschaftsleistung wurde der größte Konkurrent ein zweites Mal bezwungen.

„Es war ein tolle Runde, die Mannschaft und ihre Trainier konnten mit viel Teamgeist, der richtigen Einstellung und schönen Toren begeistern“, lobt die Vereinsspitze die Saisonleistung der D-Jungwölfe in einer Presseerklärung. zg

