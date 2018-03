Anzeige

Die Neuenheimer zogen in den Schlussminuten nochmals das Tempo an und der Gastgeber konnte sich beim besten Mann, Torwart Marcel Uhrig bedanken, dass der Gegner nicht noch mehr Schaden anrichtete. Eine gute Szene der Plankstadter sollte noch Erwähnung finden, als Savas Badalak sich auf der rechten Seite gut durchsetzte, in die Mitte flankte, doch Simon Wolf zu überhastet das Leder über den Kasten drosch (85.). „Das war heute nicht unser Tag, auch ich war von der Rolle. Wir haben zu viele Fehler produziert, bei den beiden Gegentoren geschlafen und auch sonst ist uns nicht viel eingefallen, um den Gästen Paroli zu bieten“, sparte Tim Wäckerle nicht mit Selbstkritik. lof

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 05.03.2018