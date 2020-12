Planungen für Ende Januar

Der Handballverband Württemberg, der Südbadische Handballverband und auch Handball Baden-Württemberg haben ihre Entscheidungen über die Weiterführung der Saison 2020/2021 bereits bekannt gegeben. Am Samstag tagte das Präsidium des Badischen Handball-Verbands (BHV) und hat ebenso einen Beschluss über das weitere Vorgehen verabschiedet, heißt es in einer Pressemitteilung.

Nach der Ausarbeitung in der Spielkommission, der sportrechtlichen Prüfung, der Besprechung und Abstimmung im Verbandsjugendausschuss und abschließend nach Beschlussfassung im Präsidium soll, sofern keine weiteren Einschränkungen auf Grund der Covid-19 Pandemie bestehen, die Wiederaufnahme des Spielbetriebs im Erwachsenen- wie auch im Jugendbereich auf Ebene des BHV sowie in den Bezirken am Wochenende des 30./31. Januar erfolgen. Die Staffeln im Erwachsenen- und im Jugendbereich werden hingegen mit unterschiedlichen Varianten fortgeführt.

Im Erwachsenenspielbetrieb werden die Meisterschaftsspiele der Vorrunde soweit irgend möglich vollständig ausgespielt. Um die Unausgeglichenheit der Anzahl an Heim- und Auswärtsspielen bei einer Einfachrunde entgegenzuwirken, wird die Tabelle der Vorrunde per Quotientenregelung bereinigt. Auf- und Abstieg werden nach Abschluss der Einfachrunde im Rahmen eines Final Four ermittelt. Sollte der derzeitige Lockdown verlängert werden oder es im Frühjahr zu einem weiteren Lockdown mit Unterbrechung des Spielbetriebs kommen, kann die Spielrunde bis zum 30. Juni verlängert werden. Für Spielklassen mit einer Staffelgröße von weniger als neun Mannschaften können die Vor- und Rückrundenspiele gemäß dem bestehenden Spielplan uneingeschränkt ausgetragen wer-den. Diese Staffelgröße ist in den Bezirken zu finden.

Im Jugendbereich hat sich der BHV n für eine abweichende Variante entschieden, denn erstrangiges Ziel ist es nicht die Kürung eines Meisters, sondern viel mehr die Durchführung einer Qualifikation für die Saison 2021/2022, weshalb im Falle eines eventuellen andauernden oder weiteren Lockdowns im Frühjahr mit folgender Unterbrechung des Spielbetriebs keine Verlängerung der Spielrunde über den 28. März hinaus erfolgen wird.

Auf Bezirksebene werden nach der Wiederaufnahme des Spielbetriebs nur die ausstehenden Partien ausgetragen. Die in der Spielpause ausgefallenen Begegnungen sowie die vor der Corona-Pause abgesetzten Spiele werden nicht neu angesetzt. Die Abschlusstabellen werden nach der Quotienten-Regelung ermittelt.

In den BHV-Ligen wird im Jugendbereich hingegen ein Badischer Meister im Final Four ausgespielt. Die durch die Spielunterbrechung ausgefallenen Spiele werden, wie in den Bezirken, nicht neu angesetzt. Auch in den badischen Jugendligen erfolgt die Berechnung der Top vier Mannschaften anhand einer Quotienten-Regelung. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 07.12.2020