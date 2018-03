Pleite schnell vergessen

Anzeige

Die TSG Eintracht Plankstadt patzte im Spitzenspiel der Handball-Verbandsliga beim TSV Rot (21:22). Die Niederlage war zwar in der Hinsicht ärgerlich, dass die Partie auch jederzeit in die andere Richtung hätte kippen können – keine Mannschaft vermochte es, sich wirklich abzusetzen.

Aber dank nachbarschaftlicher Hilfe in Eppelheim (der TVE besiegte Dossenheim) bleibt die TSG Eintracht auf Platz 1 – nach Minuspunkten gleichauf mit Rot und Dossenheim, Ettlingen/Bruchhausen hat eine Negativzähler mehr.

Jetzt muss Plankstadt gegen den SV Langensteinbach bemüht sein, diese Spitzenposition zu verteidigen und zu schauen, was die Konkurrenz so treibt. Besonderes Augenmerk in der Vorbereitung muss wohl auf der Abwehrarbeit liegen, stellt Langensteinbach doch die viertbeste Offensive der Liga. Trainer Niels Eichhorn ist dennoch von seiner Mannschaft überzeugt: „Es gilt jetzt, die knappe Pleite von letzter Woche schnell vergessen zu machen und wieder zu punkten. Der SVL fuhr nach der Winterpause ordentliche Ergebnisse ein und wird sich sicher auch bei uns etwas ausrechnen – doch wir sind der Favorit, und rufen wir unsere Leistung ab, werden wir, gerade vor heimischer Kulisse, nur ganz schwer zu schlagen sein.“