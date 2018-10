Pokalbezwinger des SV 98 kommt morgen

Der Punktgewinn des Fußball-Verbandsligisten SV 98 Schwetzingen beim FC Zuzenhausen war nicht Fisch und nicht Fleisch, denn anhand der aktuellen Tabellensituation (Abstiegsrelegationsplatz) hätte den Schwetzingern die volle Punktzahl besser zu Gesicht gestanden. Wie schon in den vorangegangenen Begegnungen gegen Fortuna Heddesheim und VfR Mannheim ging der SV 98 auch beim Gastspiel in Zuzenhausen sträflich mit seiner Chancenverwertung um.

„Wir erspielen uns in jeder Partie genügend Tormöglichkeiten – das ist zunächst einmal auch positiv zu bewerten – aber wir müssen jetzt endlich auch die Dinger rein machen. Mit Schönspielerei ist uns nicht geholfen, es müssen Ergebnisse her“, richtet SV-98-Coach Gernot Jüllich den Appell an seine Spieler.

Morgen steht dem SV 98 mit dem Tabellenletzten SG Kirchheim eine Mannschaft ins Haus, die als einziges Verbandsliga-Team noch kein Spiel gewonnen hat und bereits 63 Tore hinnehmen musste. Für den SV 98 nach der Papierform eigentlich eine leichte Aufgabe. Doch aufgepasst! Im badischen Pokalwettbewerb im März dieses Jahres blamierten sich die Spargelstädter gegen den morgigen Gegner und bezogen eine deftige 0:4-Heimschlapppe. Doch an ein Déjà-vu, verschwendet der Schwetzinger Trainer keine Gedanken. „In dem Pokalspiel hatten wir durch die vielen Urlauber eine Mannschaft auf dem Platz, die allerhöchstens Landesliganiveau aufwies und mit unserer jetzigen Truppe nicht zu vergleichen ist“, stellt Jüllich klar.

Nach fünf sieglosen Begegnungen will der SV 98 endlich wieder einen Dreier einfahren und dabei auch etwas für die schlechte Tordifferenz (16:26) tun. „Alles andere als ein Sieg wäre ein Rückschritt im Bemühen, noch vor der Winterpause aus dem Tabellenkeller herauszukommen. Unsere Mannschaft hat in den zurückliegenden Spielen trotz Niederlagen nicht enttäuscht. Es fehlt immer nur ein kleines Stück zum Erfolgserlebnis“, glaubt Jüllich, dass sich das in der morgigen Begegnung einstellen wird und er wieder auf den Einsatz von Thomas Can, Michael Kettenmann und Teyres Dia rechnen kann.

