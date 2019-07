Der Handball-Drittligist HG Oftersheim/Schwetzingen hat in Altglashütten ein intensives Trainingslager absolviert, aus dem Trainer Holger Löhr „überwiegend positive Erkenntnisse“ gewann. Nach einer Einheit in Oftersheim trat der Tross am Freitag die Reise gen Schwarzwald an. Am Abend stand dann nur noch eine Teambesprechung auf dem Programm.

Anstrengend wurde es dann am Samstag: Nach einer Athletikeinheit auf dem Sportplatz stand abends ein Testspiel gegen die HSG Freiburg auf dem Programm. Nach einer 17:5-Halbzeitführung gewann die HG gegen den Südbadenligisten mit 31:21. „Die Mannschaft hat die Zielsetzung besonders im ersten Durchgang erfüllt“, erklärte Löhr, der blockweise durchwechselte. Am Abend wurde gemeinsam mit der HSG gegrillt.

Am Sonntag mussten die Handballer zunächst einen Lauf absolvieren, ehe das Trainingslager mit einem Freundschaftsspiel gegen die SG Köndringen/Teningen abgeschlossen wurde. Nach dieser Begegnung war der Coach nicht ganz zufrieden: „Die Kräfte haben nachgelassen und deswegen mussten wir schon Federn lassen.“ Die HG unterlag mit 29:33 (13:18). Viel wichtiger war Löhr aber die Tatsache, dass die Stimmung innerhalb der Mannschaft weiterhin super ist und alle Spieler fit geblieben sind. mjw

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 22.07.2019