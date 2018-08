Premiere für den KSC

Premiere in der Fußball-Kreisklasse A 1: Mit der Partie gegen den SV Rohrhof bestreitet der KSC Schwetzingen das erste Spiel seiner Geschichte in der A-Liga. Trainer Deniz Acikgüloglu interessieren mit dem Anpfiff dieser Begegnung die Geschichtsbücher allerdings nicht mehr. „Unser jetziger Stand ist etwa bei 80 Prozent. Das ist gut so, dass die Jungs wissen, dass sie noch lange nicht an ihre Grenzen gekommen sind“, sagt der Neu-Coach der Schwetzinger.

„Dementsprechend müssen sie bei jeder Einheit alles abrufen und konzentriert an sich arbeiten.“ Ein Ausrufezeichen setzte der Aufsteiger bereits im Kreispokal, als der Kreisligist SV Enosis Mannheim (5:6 n.E.) ins Elfmeterschießen gezwungen wurde, wo dem Kultur- und Sport-Club die Nerven versagten und das Aluminium im Weg stand. Ähnlich geduldig will man sich nun im ersten Spiel gegen den SV Rohrhof präsentieren. „Rohrhof ist ein ernstzunehmender Gegner, der starke Einzelspieler hat, die durchaus ein Spiel alleine entscheiden können“, bewertet Acikgüloglu. „Wir dürfen sie nicht ins Spiel kommen lassen und müssen versuchen, ihnen unser Spiel aufzudrücken.“

Dünne Personaldecke

Das Personalgerüst wird allerdings noch recht dünn sein. Mit Hüseyin Erdogan, Sainey Sanneh, Mirac Kara, Sertac Elma, Cihan Kara, Mehmet Horuz, Furkan Konur, Enver Emiroglu, Serkan Uzun und Muhammed Demiray fehlen ganze zehn Spieler zum Auftakt. Doch Acikgüloglu beruhigt die KSC-Anhänger: „Bei uns sind alle Positionen doppelt besetzt, so dass wir uns keine Sorgen machen müssen.“ Der 31-Jährige schaut also optimistisch in die Partie, will sich im ersten Spiel aber nicht allein auf das Ergebnis versteifen. „Ich bin zufrieden, wenn die Mannschaft das umsetzt, was in den letzten Wochen besprochen und auch trainiert wurde“, sagt Acikgüloglu. „Durch die Umsetzung dieser Punkte werden wir uns belohnen und den Zuschauern eine attraktive Partie abliefern.“

Einen Brocken zum Ligastart wartet auf den SC Olympia Neulußheim. Der Kreisliga-Absteiger muss beim TSV Neckarau einen Aufstiegsaspiranten bespielen. Der FV Brühl II sehnt sich nach einem positiven Erlebnis zum Saisonstart und muss bei Viktoria Neckarhausen antreten. Zu guter Letzt empfängt die SG Oftersheim den SV Altlußheim. wy

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 18.08.2018