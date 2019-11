Probleme mit dem Plastikball

Der erhoffte Punktgewinn blieb aus. Obwohl der Gegner ohne seine Spitzenspielerin Natalia Mozler antrat, verlor der TTC Ketsch die Oberliga-Partie beim TSV Herrlingen 4:8. Kathrin Thome/Lisa Prautzsch und Melanie Berger/Vanessa Moch konnten keines der Doppel gewinnen. Im Einzel war bei den Gastgeberinnen Karin Honold nicht zu schlagen. Die stets sehr passive Honold siegte gegen Thome und Berger jeweils 3:0, gegen Prautzsch 3:1.

„Uns hat der Ball sehr zu schaffen gemacht“, meinte Prautzsch. Bei den neuen Plastikbällen gibt es immer noch einige Variationen, die völlig anders abspringen und weniger Schnitt annehmen als andere. „Komplett anders als unsere Bälle“, sagte Prautzsch. Immerhin konnte Melanie Berger gegen Rebeka Dani und Edith Karl gewinnen. Lisa Prautzsch gelang ein 3:2 (12:10) gegen Paula Truöl und Vanessa Moch schlug Karl 3:0. Pech hatte Moch beim 2:3 (10:12) gegen Truöl. „Wir haben nicht unseren besten Tag gehabt, es wäre mehr drin gewesen“, lautete Lisa Prautzschs Fazit.

Für eine große Überraschung sorgte der TV Schwetzingen in der Frauen-Verbandsklassen Nord mit dem 8:4-Erfolg gegen die bis dato verlustpunktfreie SG Birkenau/Hemsbach. Dabei misslang der Start mit zwei Doppelniederlagen. Unerwartet kam dabei das 1:3 von Lore Eichhorn/Iris Daniel gegen die Ersatzspielerinnen Heike Lücke-Senocak/Sybille Kornberger.

In den Einzeln trumpften die Schwetzingerinnen jedoch auf. Der erste Durchgang ging komplett an sie. Eichhorn drehte ein 1:2 gegen Nicole Müller noch um, Tanja Liebler schlug die gegnerische Nummer eins Kathrin Schmitt 3:1. Iris Daniel lag gegen Lücke-Senocak 0:2 hinten, agierte dann mutiger und gewann noch 11:7, 11:5 11:8. Schließlich schlug auch Karin Brenner in einem temporeichen und engen Spiel Anja Blümle 3:1.

Lore Eichhorn verlor das Spitzeneinzel gegen Kathrin Schmitt glatt 0:3, Liebler ebenfalls 0:3 gegen Müller. Daniel überzeugte auch gegen Blümle (3:1), Brenner bezwang Lücke-Senocak 3:0. Dann wurde es richtig spannend. Daniel spielte nach deutlich verlorenem ersten Satz geduldig gegen Schmitt, konnte im zweiten Durchgang Satzbälle und im fünften Satz einen Matchball abwehren und verwandelte ihren ersten Matchball zum 12:10-Sieg. Eichhorn musste gegen Blümle ebenfalls über fünf Sätze gehen und gewann diesen nach insgesamt drei Stunden Spielzeit 11:7. „Entscheidend war, dass wir alle vier Fünfsatzspiele zu unseren Gunsten entscheiden konnten“, freute sich Iris Daniel.

