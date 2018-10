Prognose schwierig

Freunde sind sie nicht, die Bahnen in der Eppelheimer Classic Arena und die SG DKC/KSC 81 Hockenheim. Doch es hilft nichts, morgen um 14 Uhr müssen die Hockenheimerinnen zum Zweitliga-Derby dort antreten. Im Vorjahr gab es immerhin einen Sieg, mit 2609 Kegeln auch ein achtbares Auswärtsergebnis. Um oben dranzubleiben, benötigt Hockenheim einen Sieg, die Tabelle ist eng beieinander.

„Man darf aber davon ausgehen, dass Eppelheim nach der Auswärtsniederlage vom letzten Wochenende auch nach Punkten dürstet“, sagte Birgit Kaschta. Eine Prognose sei aus ihrer Sicht schwierig, „wir werden auf jeden Fall dagegenhalten.“

Das Eppelheimer Selbstvertrauen hat nach zuletzt drei Niederlagen einen herben Dämpfer erhalten.

Gerade die Heimleistungen sind nicht überzeugend, steckt doch deutlich mehr Potenzial in den Spielerinnen. Gegen Hockenheim wird es wichtig sein, sich auf die eigene Leistung zu fokussieren und geschlossen aufzutreten.

Keine guten Erinnerungen

Im Vorjahr konnte Hockenheims Spielerin Manuela Hauser gegen Daniela Heckmann gleich einen vorentscheidenden Vorsprung herausholen. „Daran habe ich natürlich keine guten Erinnerungen“, meinte Heckmann, aber „das ändert nichts daran, dass ich positiv ins Spiel gehen werde“. Sie schätzt die Chancen auf eine Überraschung nicht schlecht ein.

Das Spiel bei der KG Heltersberg (morgen, 13 Uhr) ist für die SG DKC/RW Neulußheim komplettes Neuland. „Neue Bahnen, neue Gegner, neue Herausforderung“, so umschreibt es Sportwartin Carmen Brossmann. Die Bahnen in Heltersberg haben ihre Tücken, was man an den Ergebnissen sieht, die dort gespielt wurden. „Wir gehen ohne große Erwartungen in das Spiel, da wir unsere Chancen als eher gering ansehen, die Punkte zu entführen“, sagte sie. Doch der Tabellenzweite muss sein Licht nicht unter den Scheffel stellen, die bisherigen Leistungen geben durchaus Anlass zu Optimismus. 2650 Kegel müssen dort aber erst mal gespielt werden.

Aus dem Vollen schöpfen

Die Fahrt zum TV Unterlenningen hat der DKC 79 Altlußheim vor sich. Morgen um 14.30 Uhr stellt sich der Tabellendritte beim Siebten vor. Die anspruchsvollen Bahnen dort durfte Altlußheim bereits im Vorjahr kennenlernen und konnte die Punkte in einer schwachen Partie nicht entführen. In dieser Saison soll das besser werden, ein wichtiger Auswärtssieg in Heltersberg und das erste wirklich gute Mannschaftsergebnis auf den Heimbahnen sollten Antrieb genug sein, sich in Unterlenningen deutlich zu steigern. Personell kann Altlußheim aus dem Vollen schöpfen. mra

