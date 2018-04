Public Viewing im Stadion

Anzeige

Spannung, Gänsehautmomente, echte Stadionatmosphäre und gemeinsam mit tausenden Fans ein großes Fußballfest feiern: Der SV Sandhausen (SVS) bietet im Sommer ein WM-Spektakel der besonderen Art und verspricht „DAS“ Public-Viewing-Event in der Metropolregion Rhein-Neckar. Anlässlich der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland verwandelt sich das BWT-Stadion am Hardtwald im Juni in die „Fan-Arena Sandhausen“.

Bei echtem Stadion-Ambiente mit überdachten Steh- und Sitzplätzen können rund 8500 Fußballbegeisterte alle Partien der deutschen Nationalmannschaft, sämtliche Vorrundenpartien, ausgewählte Achtelfinalbegegnungen sowie ab dem Viertelfinale alle Spiele live auf der 100 Quadratmeter großen LED-Leinwand erleben. Bis zu 6500 Sitzplätze sorgen für einen ungestörten Blick auf das Live-Geschehen in Russlands Fußballstadien, kündigt der Verein an. Auch die gastronomische Versorgung wurde ins Stadion, auf den Rasen verlegt. Zudem soll ein unterhaltsames und abwechslungsreiches Rahmenprogramm für einen tollen Tag im Stadion sorgen.

Mit den „Öffis“ bequem anreisen

Um lästiges Anstehen zu vermeiden, können Sitzplatz-Tickets für die überdachte INWO-Tribüne vorab online bestellt werden. Mit dem so genannten „Follow-Your-Team-Ticket“ besteht zusätzlich die Möglichkeit, einen festen VIP-Sitzplatz für alle Spiele mit deutscher Beteiligung zu reservieren und ein großes All-Inklusive-Angebot zu erleben, kündigt der SVS an. Durch die VRN-Anbindungen reisen Fans mit den öffentlichen Verkehrsmitteln direkt vors Stadion. Wer mit dem Auto kommt, findet ausreichend Parkmöglichkeiten auf den umliegenden Stadion-Parkplätzen. svs