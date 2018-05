Anzeige

Zur Fußball-Weltmeisterschaft in Russland verwandelt sich das BWT-Stadion am Hardtwald in die „Fan-Arena Sandhausen“. Bei echtem Stadion-Ambiente mit überdachten Steh- und Sitzplätzen können rund 8.500 Fußballbegeisterte alle Partien der deutschen Nationalmannschaft sowie weitere ausgewählte Top-Spiele live erleben.

Bis zu 6.500 Sitzplätze sorgen für einen ungestörten Blick auf die 100 Quadratmeter große LED-Videowand. Das Public-Viewing-Erlebnis ist für alle Besucher frei. Am Eingang wird für Gäste ab einem Alter von 14 Jahren eine Pauschalgebühr in Höhe von 1 Euro für die Toilettenflatrate fällig. Vip-Tickets gibt es unter www.fanarena-sandhausen.de. zg