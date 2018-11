Publikum motiviert Rech

Während sich in der Handball-Badenliga die SG Heidelsheim/Helmsheim (drei Minuspunkte) nd der TSV Birkenau (5) ein Verfolgerduell liefern, wird die HG Oftersheim/Schwetzingen II beim heimlichen Spitzenreiter HC Neuenbürg (zwei Minuspunkte) im Schwarzwald vorstellig.

Es ist eher unwahrscheinlich – und auch keine Pflicht, dass die HG-Jungs, die gerade den vormaligen Tabellenführer Heidelsheim/Helmsheim abgefangen haben, dieses Kunststück ebenso auswärts fertigbringen. Aber ihr Trainer Frederik Fehrenbach will sie bei verminderter Fehlerquote über 60 Minuten kämpfen sehen. „Dann werden wir ja am Ende sehen, was dabei herausgekommen ist.“

Während sich Plankstadt (ebenfalls fünf Miese) das Geschehen vom Spielfeldrand anschaut, stehen der HSV Hockenheim und die HSG St. Leon/Reilingen knapp über dem Tabellenkeller bei ihren Heimaufgaben ein wenig unter Druck.

„Vielleicht ist es einfach das Publikum, das uns bei Heimspielen die moralische Unterstützung gibt für unsere Leistungen dort“, meinte HSV-Rückraumschütze Florian Rech. Umso besser, dass die Partie gegen die SG Stutensee/Weingarten erneut auf eigenem Parkett stattfindet. Rech, der vom TSV Iggelheim kam, habe sich bereits bestens beim HSV eingelebt: „Die Jungs bringen mich gut ins Spiel. Vielleicht muss ich noch ein bisschen an mir arbeiten, um die anderen noch besser in Szene zu setzen.“ Er ist mit 46 Toren bislang bester Werfer der Hockenheimer. Auf dem Erfolg ausruhen will sich das Team freilich nicht: „Es wäre wichtig, dass wir an den Erfolg vom Derby gegen die HSG anknüpfen. Wir müssen den Schwung mitnehmen und schauen, dass wir wieder zwei Punkte holen“, blickt der Halbrechte voraus.

HSG unter Zugzwang?

Noch zwei Punkte hinter Hockenheim (7:11) und nur zwei Zähler vom letzten Rang entfernt, sieht sich die HSG St. Leon/Reilingen (5:13) schon ein wenig unter Zugzwang. Wegweisend dürfte da die Begegnung gegenWiesloch (4:14) werden. Doch der Gast demonstrierten mit jeweils über 30 Treffern zuletzt seine Offensivstärke. Dem muss sich das HSG-Team stellen und endlich bei der eigenen Chancenverwertung zulegen.

Verbandsligist TV Eppelheim dürfte bei der TGS Pforzheim II (Sonntag, 16 Uhr) auch keinen leichten Stand haben. Der Drittliga-Unterbau könnte im Erfolgsfall mit dem noch drittplatzierten TVE gleichziehen. Davon ist der TV Brühl in der Landesliga noch weit entfernt. Doch im dem enggedrängten Mittelfeld sollte auch mal ein Heimsieg gegen eine Topmannschaft wie den Dritten TSV Malschenberg her. mj/bkl

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 16.11.2018