Das Wechselspiel an der Spitze der Fußball-Kreisliga geht weiter, nach dem 3:1-Sieg beim FV Ladenburg nun hat wieder die SpVgg Wallstadt die Führung übernommen. Der FV 08 Hockenheim überzeugte durch einen 4:0-Heimsieg. In Abstiegsnöten ist trotz des Punktgewinns weiter der SC Olympia Neulußheim.

FV 08 Hockenheim – Edingen-Neckarhausen 4:0 (1:0)

FV Hockenheim – DJK/Fort. Ed.-Neck. 4:0 Tore: 1:0 Bargou (7. ... FV Hockenheim – DJK/Fort. Ed.-Neck. 4:0 Tore: 1:0 Bargou (7. ET), 2:0 Celik (55.), 3:0 Hirsch (75., Strafstoß), 4:0 Beier (87.). Beste Spieler: Beier, Huber, Walz – Yaman, Wudy. SC 08 Reilingen – FCG Friedrichsfeld 1:3 Tore: 0:1 Ceesay (2.), 0:2 Caliskan (27.), 1:2 Rittmaier (37.), 1:3 Lamberth (90.). Karten: Beste Spieler: keine Angabe. SC Ol. Neulußheim – TSG Weinheim II 1:1 Tore: 1:0 Schwaab (6.), 1:1 Endres (41., Strafstoß). Beste Spieler: Karpf, Caliskan – Endres, Cermjani.

In einem guten Spiel hat der FV Hockenheim verdient gewonnen. Bereits früh stellten die Gastgeber die Weichen auf Sieg, als ein Gästeverteidiger eine Flanke von Sven Beier nur ins eigene Tor lenken konnte. (7.) Hockenheim hatte danach das Spiel gut im Griff, schaffte es aber nicht, nicht zu erhöhen. Gegen Ende der ersten Hälfte wurde Neckarhausen stärker und hatte die Riesenmöglichkeit auf den Ausgleich. In der zweiten Hälfte spielten die Gastgeber ihr Spiel routiniert runter und erhöhten durch Burak Celik nach 55 Minuten auf 2:0. In der 75. Minute konnte ein Verteidiger der Gäste eine Flanke von Maximilian Walz nur mit der Hand abwehren. Tobias Hirsch verwandelt den Elfmeter sicher zum 3:0. Kurz vor Schluss konterte noch einmal Hockenheim und erhöhten durch Sven Beier auf 4:0.

Reilingen – Friedrichsfeld 1:3 (1:2)

Der FC Germania Friedrichsfeld kam gut ins Spiel und führte früh. Doch gegen Ende der ersten Hälfte wurde der SC Reilingen immer stärker. Nach der Pause hatten die Gäste dann wieder zahlreiche Chancen, so dass das Ergebnis in Ordnung geht.