Punkt verloren oder doch gewonnen?

Erneut musste die Handball-A-Jugend der HG Oftersheim/Schwetzingen in der Bundesliga mit einem Unentschieden zufrieden sein – oder sie war es eben auch nicht. Beim TV Bittenfeld reichte es nach langer Führung „nur“ zu einem 25:25 (9:12).

„Aber es war ein sehr gutes Spiel auf einem hohen Niveau“, wollte Teammanager Alexander Kruse keine Kritik an den Spielern aufkommen lassen. Diese hätten nun wieder voller Leidenschaft agiert. „Das geht in die richtige Richtung. Dass wir den Sieg verpasst haben, ist schade, aber wir hätten auch ganz ohne Punkte dastehen können“. Und ein Blick auf die anderen Ergebnisse zeige, dass in der Tabelle alles eng beisammen bleibe, die Spannung für den weiteren Saisonverlauf sei hoch.

Nach Auszeit aufgedreht

Nach ausgeglichenem Beginn war dem Gastgeber aus Bittenfeld ein 5:5, das Rechtsaußen Yannik Polifka beisteuerte, wohl zu wenig und er trat zur Auszeit zusammen (16.). Das war allerdings ein Schuss, der weitgehend nach hinten losging. Denn die HG-Coaches Christoph Lahme (Bild links) und Julian Zipf hatten ihren Jungs wohl das rechte Rüstzeug an die Hand gegeben. Einem Dreifachschlag von Lucas Zacharias ließen Till Nasgowitz und Marc Kern das 6:10 folgen (26.).

Der so errungene Vorsprung wurde lange zäh verteidigt (7:12, 10:14, 18:21, 21:23), wobei der Gast in diesem Zeitraum zahlreiche Zeitstrafen wegzustecken hatte (6:14 Minuten insgesamt). Kruse monierte aus seiner Sicht auch: „Die meisten 50:50-Entscheidungen der Schiedsrichter wurden gegen uns getroffen.“ Er hatte aber auch ausgemacht, dass sein Team in dieser entscheidenden Phase „vielleicht ein paar Freie zu viel“ vergeben hat“. Der TVG zog gleich, Jacob Clarius sorgte noch einmal für die Führung (23:24/57.), dann setzten die Schwaben zum Überholen an, bevor Nasgowitz 15 Sekunden vor Abpfiff der HG noch den einen Zähler bescherte. Den finalen Bittenfelder Gegenzug unterband Raul Seidenfuß mit einem „regelkonformen“ Foul (ohne Hinausstellung und Siebenmeter), der fällige direkte Freiwurf strich vorbei.

HG: Steinbach, Grab; Zacharias (5), Schleidweiler (2), Seidenfuß, Kern (2), Zimprich, Clarius (8/5), Trunk, Grausam, Haase (3), Nasgowitz (2), Polifka (3). mj/ild: lenhardt

