Punkte im Sand von Fürstlich Drehna

Beim Auftakt der ADAC MX Master in Fürstlich Drehna überzeugten die beiden Top-Fahrer des KMP Honda Racing-Teams, Jeremy Delince (MX Masters) und Josiah Natzke (MX Youngsters), mit guten Resultaten.

Jeremey Delince sicherte sich insgesamt 27 Punkte und schloss als Achter ab. Die Riesensätze des Neuseeländers an der Tribüne vorbei begeisterten Zuschauer und Streckensprecher. Josiah Natzke sicherte sich 15 Zähler, die am Ende Rang 14 bedeuteten.

Kim Irmgartz verbesserte sich beim Ladies Cup in Stendal auf den dritten Gesamtrang. Für US-Boy Austin Root lief es noch nicht nach Plan: Er verletzte sich am Sprunggelenk leicht, wird aber aller Voraussicht nach in Möggers wieder starten.

Teamchef Alexander Karg meinte: „Für mich ist das Resümee des Wochenendes, dass wir einen wirklich guten Speed im Team haben. Die Fahrer haben alle gut gearbeitet über den Winter. Jeremy und Josiah waren sehr stark und auch die anderen Fahrer haben sich eigentlich gut präsentiert, dem ein oder anderen liegt auch Hartboden mehr. Wir freuen uns aber schon auf den nächsten Lauf.“ zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 26.04.2019