Qualifizierte Trainer sind der Schlüssel

Weder die Männer-Nationalmannschaft und die bevorstehende Weltmeisterschaft noch die die viel diskutierte 50+1-Regel oder die Bezahlung der Polizeieinsätze in den Bundesliga-Stadien – all das war praktisch überhaupt kein Thema beim Besuch von DFB-Präsident Reinhard Grindel am Dienstagabend in Hockenheim (wir berichteten gestern). Es ging darum, wo die Basis der Schuh drückt und was getan werden kann – beim Dialog mit den Hockenheimer Jugendtrainern genauso wie anschließend mit den zwei Dutzend geladenen Vereinsvertretern aus den Fußballkreisen Mannheim, Heidelberg und Sinsheim.

Für den seit 2016 amtierenden Präsidenten des Deutschen Fußball-Bundes gehört so ein Termin zum festen Programm. Einmal im Monat besucht er die Basis, geht zu Vereinen in Brandenburg oder Sachsen, in Hildesheim oder eben Hockenheim. „Ich mache das ganz bewusst, das ist ein wichtiges Signal, dass man nicht abgehoben ist. Und ich nehme auch bei jedem Besuch etwas auf“, erzählte der 56-Jährige, der mit Ronny Zimmermann einen kompetenten Lokalmatadoren an seiner Seite hatte.

Der Wieslocher ist als Präsident des Badischen Fußballverbandes und DFB-Vizepräsident die Schnittstelle schlechthin zwischen Basis und großem Fußball und schafft den Spagat zwischen diesen beiden Welten mühelos – genauso wie sein Präsident Grindel.