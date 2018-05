Ralph Schmidt ist neuer Präsident

Anzeige

Recht zügig verlief der 71. Verbandstag des Nordbadischen Ringer-Verbandes (NBRV) am Samstag in der KSV-Halle in Östringen und das, obwohl Neuwahlen auf der Tagesordnung standen.

In exakt 100 Minuten wurde die Versammlung, bei der von den 27 Mitgliedsvereinen lediglich der AV Reilingen, RSV Hockenheim und RSC Laudenbach durch Abwesenheit glänzten, mit den Berichten über das abgelaufene Sportjahr abgehandelt, die erfolgreichen Vereine der letzten Punkterunde geehrt und die Neuwahlen durchgezogen.

Fast alles einstimmig

Erfreulich ist, dass fast alle Wahlen einstimmig erfolgten, an der Spitze des NBRV steht nun der Schriesheimer Ralph Schmidt, Vater der in jungen Jahren bereits erfolgreichen Freistilringer Matthias und Sebastian Schmidt des SRC Viernheim. Der 46-jährige Schmidt löst den Östringer Gerhard Ronellenfitsch (67) ab, der 16 Jahre den NBRV führte und der für seine Verdienste zum Ehrenpräsidenten ernannt wurde. Wie Schmidt versicherte, will er neue Impulse setzen, seine Kraft für den NBRV einsetzen und den Verband weiter nach vorne bringen. Schmidts Ziel ist es auch, den NBRV nach 18 Medaillen in diesem Jahr für den Nachwuchs sportlich weiterzubringen und beim Deutschen Ringer-Bund (DRB) noch präsenter zu machen.