Große Zeiten miterlebt

Gerade in der Generation 40, 50 und 60 plus gibt es viele Anhänger des Clubs mit der Raute. Damals als sich Fußball-Deutschland mehr für Bayern München und Borussia Mönchengladbach begeisterte, suchten sich viele eine Nische. Köln, Schalke – oder eben den HSV. Das ist jene Generation, die die große Zeiten des HSV miterlebte. Diejenigen, die Uwe Seeler noch erlebten. Oder die deutschen Meistertitel von 1979, 1982 und 1983 und ganz besonders den Europapokalsieg 1983. Die Manni Kaltz, Horst Hrubesch, Kevin Keegan, Rudi Kargus, Peter Nogly, Caspar Memering, Schorsch Volkert, Ole Björnmose oder Kult-Masseur Herrmann Rieger verehrten – bis heute. Und die den Niedergang in den letzten Jahren mit großer Empathie und Leidensfähigkeit begleiteten.

So wie Oliver Müller: „Ich glaube ja eigentlich nicht mehr an die Rettung, aber die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt.“ Der Schwetzinger, Jahrgang 1964, ist ein Prototyp des eben beschriebenen HSV-Fans. Er kennt noch viele andere: Frank, Roland, Kersten, Martin, Roger Guckler oder Ralf. Rauten-Brüder im Geiste, seit Jahren eher Leidensgenossen.

Das ist auch Dimitrios Chrisafis. Der Jugendleiter der SG Oftersheim ist HSV-Fan, seit ihm einst sein Bruder ein Panini-Sammelalbum gezeigt hat: „Seitdem bin ich glühender HSV-Anhänger.“ Damals war Chrisafis sechs Jahre alt, die Verehrung hält bis heute an – und wird es auch nach dem Abstieg tun: „Ich würde weiterhin zu Heim- und Auswärtsspielen fahren.“ Auch Pascal Roth, Spieler beim FV 08 Hockenheim, leidet: „Es tut weh, einen Verein, den man über alles liebt, im Abstiegskampf zu sehen.“ Aber manche haben sich damit abgefunden: „Es wurde in den letzten vier, fünf Jahren kein sehenswerter Fußball mehr gespielt und auch der Mut für einen anständigen Spielaufbau hat gefehlt. So kann die Konsequenz daraus nur der Abstieg sein“, sagt Marco Rey, der bei der Spvgg 06 Ketsch II in der A-Klasse kickt.

Sandhausen muss nicht sein

Ortswechsel – gut drei Stunden vor dem Fernsehnachmittag im evangelischen Pfarrhaus: Rund 15 Kilometer Luftlinie entfernt steht Steffen Groß im BWT-Hardtwaldstadion von Sandhausen. Zweite Liga, Heimspiel gegen Bochum, sechseinhalbtausend Zuschauer, der kalte Wind pfeift. Wahrscheinlich werden die HSV-Fans aus der Region in der nächsten Saison dort ihren Lieblingsclub sehen können. „Nett hier, aber das brauche ich nicht“, sagt Pfarrer Groß diplomatisch – stolz den HSV-Schal um den Hals gehängt. Als gebürtiger Westfale sympathisiert er ausgerechnet auch noch mit dem VfL Bochum,der am Ende gewinnt und dafür sorgt, dass es nicht mehr sicher ist, dass sich der SVS als Zweitligist auf ein Heimspiel gegen den Hamburger SV freuen kann.

Aber noch hat Steffen Groß die Hoffnung nicht aufgegeben: „So lange die dicke Frau noch singt, ist die Oper nicht aus,“ sagt er fast gebetsmühlenartig.

