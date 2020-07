Referees in der Regionalliga

„Trotz des unerfreulichen Saisonabbruchs in einer schwierigen Gesamtsituation konnten wir aus Mannheimer Sicht tolle Erfolge verbuchen und somit lässt sich der Fußballsaison 19/20 noch etwas Positives abgewinnen“, teilt der Vorsitzende der Kreisschiedsrichtervereinigung, Ivo Leonhardt aus Hockenheim, mit.

Sascha Kief (SC 08 Reilingen) steigt von der Oberliga in die Regionalliga auf und wird in der neuen Saison in der vierten Spielklasse pfeifen. Zusätzlich wurde ein Regionalliga-Reservekader gebildet, in dem verdiente Oberliga-Schiris auch Regionalliga-Spiele erhalten, um die erhöhte Anzahl an Begegnungen abzubilden. Hier wird in der neuen Saison Sonja Reßler (TSV Neckarau) ebenfalls Regionalligaspiele leiten. Weiterhin bleibt sie Assistentin in der Frauen-Bundesliga und Schiedsrichterin der 2. Frauen-Bundesliga.

Patrick Mattern (TSV Neckarau) hat den Sprung von der Verbands- in die Oberliga geschafft und ist außerdem Schiedsrichter der A-Junioren Bundesliga. Meike Weichselmann (SC 08 Reilingen) steigt von der Landes- in die Verbandsliga auf und ist außerdem für die B-Juniorinnen-Bundesliga als Schiedsrichterin gemeldet. Adem Muliqi (SpVgg 03 Ilvesheim) wurde für den Landesliga-Förderkader gemeldet.

Michael Palumbo (SG Oftersheim) steigt in der Nachwuchsrunde in die Landesliga auf. Da die Nachwuchsrunde komplett ausgefallen ist, werden alle Unparteiischen darin nun direkt in der Landesliga im Nachwuchsrundenkader beobachtet. Zusätzlich erfolgte die Meldung von Pascal Grandpierre (SpVgg 03 Ilvesheim) in einen neu geschaffenen Landesliga-Ersatzkader. Im Bereich der Beobachter wurde Matteo Münkel (TSV Neckarau) als Coach für die Landesliga nominiert.

Außerdem gibt es im Kreis studienbedingt zwei zugezogene Schiedsrichter. Daniel Rühling (SC 08 Reilingen, aus Südbaden) und Philipp Freese (TSV Neckarau, aus Hessen) sind ebenfalls in der Landesliga klassifiziert und erhöhen dort unser Kontingent. „Wir haben die Gesamtzahl der Mannheimer Verbandsschiedsrichter von 13 auf 16 gesteigert“,so Leonhardt. zg

