Rehberger ist zuversichtlich

Für den Heidelberger Fußball-B-Ligisten SG ASV/DJK Eppelheim II beginnt am Sonntag, 28. Juli, der Ernst der neuen Fußballsaison. In der ersten Hauptrunde des Heidelberger Kreispokals muss die Mannschaft von Trainer René Rehberger zum Ligakonkurrenten FC Rot II fahren.

„Ich schätze sie als gut eingespielte Mannschaft ein und ich denke, dass sie gegen uns aus der letzten Saison noch etwas gutmachen wollen“, spielt Rehberger auf die beiden Liga-Siege (5:3, 4:0) an. Der FC Rot II setzte sich in der Vorqualifikation beim VfB Wiesloch II mit 3:1 durch und hat gegenüber den Eppelheimern damit bereits laufende Pokalerfahrung. Mit dem aktuellen Stand der Vorbereitung zeigt sich Rehberger zufrieden, personell kann er im Pokalspiel fast aus dem Vollen schöpfen. „Wir haben einen großen Kader und sieben Neuzugänge, die sich gut ins Team integrieren“, ist Rehberger zuversichtlich, dass die aufgebotenen elf Akteure stark genug sein werden, um die zweite Runde zu buchen. Lediglich er selbst wird dem Spiel in Rot aus privaten Gründen nicht beiwohnen können, doch mit Sascha Rimmler wird ein neuer Co-Trainer, der zudem aus den eigenen Reihen stammt, die Mannschaft einschwören.

Der Sieger der Partie trifft in der nächsten Pokalrunde auf den Gewinner aus der Begegnung TSV Gauangelloch (B-Klasse) gegen TSV Wieblingen II (Kreisliga).

Sieg am grünen Tisch

Vier Vereine aus dem Verbreitungsgebiet dieser Zeitung haben die erste Runde im Badischen Verbandspokal erfolgreich bestritten. Zu diesem Quartett zählt Kreisligist FC Germania Friedrichsfeld, dessen 1:4-Niederlage gegen den Verbandsliga-Absteiger SG Kirchheim in einen 3:0-Sieg gewandelt wurde. „Kirchheim hat einen nicht spielberechtigten Akteur eingesetzt, der letztlich sogar eine Torvorlage gegeben hat“, begründet FC-Trainer Matthias Dehoust. Am Sonntag (17 Uhr) geht es nun gegen den Sinsheimer Kreisliga-Vizemeister SV Rohrbach. wy

