Reilingen fast Herbstmeister

In der Tischtennis-Bezirksliga Frauen kam der TTC Ketsch III kam in der Aufstellung Sturm, Cielinski und Burkard zu einem kampflosen 10:0- Erfolg gegen den nicht angetretenen Nachbarn TV Brühl II.

Männer-Bezirksligist TTC Hockenheim II unterlag dem TTV Mühlhausen II mit 5:9. Im Doppel kamen die Gastgeber nur zu einem Punkt durch Geier/Steinle. Bösselmann/Pokrandt hatten bei 2:0-Satzführung die Chance auf den zweiten Hockenheimer Punkt, jedoch ging das Spiel nach 12:14 im dritten Satz noch in fünf Sätzen verloren. Im oberen Paarkreuz gingen die Rennstädter leer aus, Alexander Drobny hatte bei seiner 9:11-Fünf-Satz-Niederlage zumindest die Möglichkeit, zum zwischenzeitlichen 2:2 auszugleichen. Im mittleren Paarkreuz kam Hockenheim zu drei Punkten. Neben Andreas Bösselmanns Punkt landete Nils Pokrandt zwei Siege. Im unteren Paarkreuz steuerte Ulli Steinle zumindest einen Zähler bei. Gegen Mühlhausens Waldvogel unterlagen er und Jochen Hamleh jeweils im fünften Satz. Ein Punkt wäre möglich gewesen.

Gerade noch 8:8 gerettet

Der TTC Ketsch III kam gegen den bislang sieglosen LSV Ladenburg nur zu einem 8:8. Wehland/Strugies lagen im Abschlussdoppel bereits 1:2 nach Sätzen hinten und schafften in fünf Sätzen noch den fehlenden Punkt für Ketsch. Wehland/Strugies hatten zu Beginn den TTC mit 1:0 in Führung gebracht. Im oberen Paarkreuz dominierte Ketsch mit zwei Siegen von Josef Stauber und einem Sieg von Lukas Wehland. Im mittleren Paarkreuz konnte nur Christoph Pietrek einen Punkt erringen, Björn Strugies unterlag im ersten Einzel knapp in fünf Sätzen. Das untere Paarkreuz verlief ausgeglichen, Fabian Roth und Michael Wudy schlugen beide Dennis Sorau, sie unterlagen jedoch beide Oliver Schlotawa.

Der TTC Reilingen ist auf direktem Kurs Richtung Herbstmeisterschaft. Beim 9:1 gegen den TTV Mühlhausen III verbuchten die Gäste nur im Doppel einen Gegenpunkt. Bei der geschlossenen Mannschaftsleistung zeichnete sich Mark Prim mit zwei Einzelsiegen und einem Doppelpunkt zusammen mit Manuel Vögele aus.

Ohne Chance war die TTG Oftersheim III beim 0:9 gegen ASV Eppelheim. Arnd von Conrady hatte im Einzel und Doppel mit Robert Retz die Chance, das Ergebnis freundlicher zu gestalten. Doch in beiden Spielen gab es eine hauchdünne 9:11-Niederlage im fünften Satz.

Nur ein Punkt

Mit einem 8:8-Unentschieden und einer 6:9-Niederlage endete die Spielwoche für den TTC Hockenheim III. In Hirschhorn kamen die Rennstädter zu einem Punktgewinn. Drei Doppelsiege zu Beginn ebneten den Weg zum Unentschieden. Im Einzel kamen Bernd Potthast, Sebastian Schneider, Felix Eustachi, Jens Becker und Frederic Bossuot jeweils zu einem Punkt. Im Heimspiel gegen Heidelberg-Neuenheim gewannen die Gastgeber kein Doppel. Die erste Einzelrunde ging mit 4:2 an die Heidelberger. Hier setzten Bernd Potthast und Felix Eustachi Akzente. Die zweite Einzelrunde sicherten sich die Rennstädter ebenfalls mit 4:2. Sebastian Schneider, Felix Eustachi mit seinem zweiten Sieg, Bastian Wolff und Marvin Ballmann gestalteten das Endergebnis für Hockenheim freundlicher. mbu

