Anzeige

TSG Rheinau II – Spvgg 06 Ketsch III 5:1 (2:0)

Bereits in der 6. Minute gingen die Gastgeber nach einem Eckball durch Mustafa Dogan in Führung. Rheinau II hatte die Chance zu erhöhen, scheiterte aber zweimal am Aluminium. Ketsch III fand bis dahin nicht statt. In der 35. Minute wurde Frank Cholewa durch die Schnittstelle der Ketscher Viererkette hindurch bedient und erzielte das 2:0. Anschließend versiebte Visal Y einen Strafstoß und die Gelegenheit zum Anschluss (65.). Dennoch gelang kurze Zeit später Marcel Körner nach Zuspiel von Christian Schmidt das 2:1 (73.). Ketschs Trainer Steffen Schäfer stellte nun auf Dreierkette um, doch Cholewa nutzte die sich bietenden Räume und schloss drei Konter mit drei weiteren Treffern ab (80., 84., 87.).

SG Oftersheim II – Olympia Neulußheim II 3:2 (3:1)

Die SGO II benötigte eine kurze Warmlaufzeit, war dann aber sofort da und Khalil Nurzaih erzielte nach Vorlage von Matthias Prokop das 1:0 (12.). In der 24. Minute bediente Nikolaos Douvoris den treffsicheren Nurzaih, der nur noch den Fuß hinhalten musste – 2:0. Doch Neulußheim II meldete sich zurück. Lamin Drammeh bekam den Ball nach einem Einwurf, umkurvte zwei Oftersheimer und spitzelte den Ball am SGO-Keeper vorbei ins Netz zum 2:1 (30.). Kurz vor der Pause schlug Oftersheims Daniel Sauter eine Ecke auf den langen Pfosten, Nurzaih sah den besser postierten Timo Haupt und der vollstreckte zum 3:1 (43.). In der zweiten Hälfte verflachte die Partie. In der 61. Minute senkte sich eine Freistoßflanke von Kevin Fritz hinter dem SGO-Torwart ins Netz zum 3:2.

FC Badenia Hirschacker – VfL Hockenheim 2:6 (2:2)

Die Gäste waren vom Beginn weg hellwach und spielbestimmend und ließen den Gastgebern keinen Raum. Schon nach fünf Minuten fiel das 0:1 per Seitfallzieher durch Jakob Salzmann. Der gute Badenia-Schlussmann Christian Dietrich stand danach mehrmals im Mittelpunkt, konnte aber das 0:2 durch VfL-Kapitän Valentin Folz nicht verhindern (17.). Doch Hirschacker schlug zurück. Nach einem Eckball zimmerte Stephan Schmidt den abgewehrten Ball aus 20 Metern unhaltbar in den Giebel des VfL-Tores (22.). Die Hirsche behielten zunächst die Oberhand. Sascha Keller jagte einen Freistoß aus 19 Metern durch die Mauer ins Netz zum 2:2 (36.). Der zweite Durchgang verlief zunächst sehr ausgeglichen, die bessere Eröffnung hatte jedoch der VfL: Waldemar Braun schickte Kevin Grassel und es hieß 2:3 (67.). FCB-Coach Dennis Hardung setzte danach alles auf eine Karte, doch in der Schlussphase ging der Schuss nach hinten los. Safaa Alazawi bediente Folz und es hieß 2:4 (86.). Der eingewechselte Ghulam Akbari flankte auf Grassel und der vollstreckte zum 2:5 (88.). Den Schlusspunkt setzte erneut Grassel nach Pass von Salzmann (90.).

SC Blumenau – SC 08 Reilingen III 2:3 (0:1)

Der SC 08 Reilingen III feierte seinen ersten Rückrundensieg ausgerechnet beim bisherigen Spitzenreiter. Michael Gaa schockte die Mannheimer bereits in der 2. Minute. Der SCR III rettete die knappe Führung in die Halbzeitpause. Danach schien alles seinen geregelten Gang zu gehen, als Marco Böttcher (49.) und Krzystof Paulus (60.) den Spielstand zugunsten des Favoriten drehten. Doch erneut Gaa (64.) und Nicolai Eissler (84.) gelangen zwei Tore zum nicht für möglich gehaltenen Sieg.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 04.04.2018