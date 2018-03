Anzeige

In der Fußball-Kreisliga geht es an der Spitze turbulent weiter. Der FK Srbija ist wieder Nummer eins. Im Topspiel zwischen Friedrichsfeld und Wallstadt schlossen die Germanen nach dem 4:2-Erfolg punktgleich zur SpVgg (2.) auf. Reilingen und Hockenheim sind im Mittelfeld, Neulußheim ist auf Rang 13.

SC Neulußheim – FV Ladenburg 2:3 (0:0)

Beide Mannschaften neutralisierten sich in der ersten Hälfte weitgehend, ohne nennenswerte Chancen zu erspielen. In der zweiten Hälfte bot sich ein anderes Spiel. Die Gäste aus Ladenburg nutzten eiskalt ihre Möglichkeiten und gingen innerhalb von zwölf Minuten mit 3:0 (zweimal Del Brio Gil/69. und 76. sowie Haun/80.) in Führung. Erst danach wachte Neulußheim auf und erzielte durch Nachlässigkeiten der Gäste zwei Tore zum 2:3 (Pelzl/82. und Marx/85.). Pelzl wurde noch mit einer roten Karte des Feldes verwiesen. ts

VfB Gartenstadt II – SC Reilingen 1:1 (1:1)

In einer fairen, aber wenig ansprechenden Begegnung trennten sich der VfB Gartenstadt und der SC Reilingen leistungsgerecht. Vor der Pause war noch Fluss im Spiel und hatten beide Mannschaften auch Chancen, danach verflachte die Partie zusehends.