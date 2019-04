Reilingen stellt System um und holt drei Zähler

Nach dem Dämpfer des letzten Spieltages hat Primus FK Srbija in der Fußball-Kreisliga zur alten Stärke zurückgefunden – und die Spvgg 06 Ketsch II mit 5:1 besiegt.

Spvgg 06 Ketsch II – Srbija Mannheim 1:5 (1:3)

Ketsch II konnte nur phasenweise gegen den Tabellenführer mithalten. Zu spielstark und passsicher präsentierten sich die Gäste. Die Tore kamen zum Teil etwas glücklich zustande. Vor der Pause erzielten Anton Markovic (9.), Luka Stanisic (14.) und Milus Pitulic (Handelfmeter, 30.) die Tore für die Gäste, während Can Dinc (26.) den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer markierte. In der zweiten Halbzeit war es zweimal Luka Stanisic (49./78.), der den Endstand zum 1:5 (1:3) herstellte.

Friedrichsfeld – SC 08 Reilingen 2:6 (0:6)

SCR-Trainer Patrick Rittmaier hatte das System umgestellt und begann die Partie mit zwei Zehnern, so dass mit Offensivpressing der Gegner unter Druck gesetzt werden sollte. Dies machte sich auch schnell bezahlt, als Dennis Kölbel per Eigentor für die Reilinger Führung sorgte (6.). Auch das 0:2 durch Steffen Schmitt (8.) spielte Reilingen in die Karten, die zweikampfstärker waren und spielerisch überzeugten. Friedrichsfeld hingegen fand kaum Zugriff auf die Begegnung und spielte wie ein Absteiger. Patrick Rittmaier (26.), Alexander Schubert (43.), Yannick Heller (45.) und Robert Zenuni (45.+2) sorgten für eine denkwürdige 6:0-Pausenführung für Reilingen. Die Germanen zeigten im zweiten Durchgang zumindest Moral hinsichtlich Schadenbegrenzung und verkürzten durch Stefan Vierling per Doppelpack auf 2:6 (81., 82.). „Wenn wir jede Partie so spielen, hat es jeder Gegner schwer“, meinte Spielertrainer Rittmaier nach dem Abpfiff strahlend. wy

TSV Amicitia Viernheim – FV 08 Hockenheim 2:3 (1:1)

In der Anfangsviertelstunde diktierten die Hausherren das Geschehen und hatten drei glasklare Torchancen, die nicht genutzt wurden. Die erste Chance für Hockenheim hatte Max Walz durch einen direkten Freistoß, den Viernheims Schlussmann gut parierte. Nachdem Max Maier die große Chance für den FV vergab, gingen die Südhessen durch ein Eigentor von Alexander Eicker in Führung (31.). In der 39. Minute verwertete Tobias Hirsch einen Eckball von Walz mit einem sehenswerten Kopfball zum 1:1. Der FV 08 kam hellwach aus der Kabine und ging durch Hirsch, der eine schöne Hereingabe von Walz verwandelte, in Führung (50.). Hockenheim war nun am Drücker und Mario Benincasa traf nach einer Ecke per Kopf nur das Lattenkreuz. Aus dem Nichts fiel dann der Viernheimer Ausgleich durch John Wells, der eigentlich nur angeschossen wurde (64.). Kurz danach aber wieder die Hockenheimer Führung: Nach einer Ecke landete ein Querschläger bei Hirsch, der das Leder per Seitfallzieher im Tor platzierte – 2:3 (69.). Das Spiel blieb bis zum Schluss spannend, doch der FV 08 schaukelte den Auswärtssieg über die Zeit. wy

