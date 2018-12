Reilingen verabschiedet sich von den Abstiegsrängen

Der SC 08 Reilingen hat in der Fußball-Kreisliga einen versöhnlichen Jahresabschluss gefeiert und siegte in einem Nachholspiel beim SV Enosis Mannheim mit 3:0. Dabei standen die Vorzeichen schlecht, denn noch am Morgen vor dem Spiel kassierte SCR-Spielertrainer Patrick Rittmaier zwei Absagen.

In einem zerfahrenen Spiel erwischten die Gastgeber den besseren Start, die Reilinger warfen aber eine gehörige Portion Kampf- und Laufleistung in die Partie. Einen ersten Aufreger gab es in der 5. Minute, als Reilingen nach einem Foul an Yannick Heller Elfmeter forderte. Danach neutralisierten sich beide Teams, die besseren und klareren Chancen hatten aber zunächst die Mannheimer. Nach einem Eckball stieg Archimidis Admidis am höchsten, verfehlte aber das Reilinger Tor (12.).

Die größte Chance jedoch hatte Enosis-Top-Torjäger Berkan Demiröz, der nach toller Vorarbeit von Kyriakos Papadopoulos aus drei Metern das leere Tor verfehlte (25.). Dann aber schlugen die Gäste zu. Rittmaier schnappte sich im Mittelfeld den Ball und trieb ihn unnachahmlich Richtung Enosis-Tor und jagte das Spielgerät von der Strafraumkante mit der Pieke ins lange Eck zum 0:1 (34.). Doch die Mannheimer zeigten sich wenig geschockt und hätten kurz danach ausgleichen können. Papadopoulos wurde schön auf der rechten Seite in Szene gesetzt, zog aus acht Metern halbrechter Position ab und sah nur den Innenpfosten erzittern (37.) – Glück für die Gäste.

Rittmaier verpasst Dreierpack

Nach dem Seitenwechsel erwischte die Rittmaier-Elf den besseren und optimalen Start. Nach einem Foulspiel zeigte der gute Unparteiische auf den Punkt: Rittmaier übernahm die Verantwortung und verwandelte zum 0:2. Die Mannheimer hatten nun nicht mehr viel dagegen zu setzen und hatten Glück, dass Rittmaier mit einem Kopfball an den Pfosten seinen persönlichen Dreierpack verpasste (52.). Nach einem Freistoß besorgte Stefan Jarosch in der 68. Minute das 0:3, das nicht mehr in Gefahr geriet. „Wir waren kämpferisch und läuferisch einfach stärker und haben meines Erachtens auch in der Höhe verdient gewonnen“, bestätigte Rittmaier nach Spielende. Durch den Sieg verabschiedete sich der SC 08 vor der Winterpause von den Abstiegsrängen. wy

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 10.12.2018