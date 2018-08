Reilingen will trotz Weinfest gewinnen

Fehlstart für den SC 08 Reilingen in der Fußball-Kreisliga: Mit 0:2 ging der Auftakt beim FV 08 Hockenheim verloren, was die dritte Niederlage in Folge im direkten Duell in der Kreisliga gegen die Rennstädter bedeutet. „Wir waren in der zweiten Halbzeit nicht mehr spritzig genug“, sagt Reilingens Coach Patrick Rittmaier (Bild). „Hinten raus hat Hockenheim verdient gewonnen.“

Adem Beyaz (70.) und Benjamin Marx (90.) trafen für die Hockenheimer im zweiten Durchgang. Mit Milan Kalajdzic, Yannick Heller und Alessandro Grano fanden drei Neuzugänge einen Platz in der ersten Elf der Reilinger. Auch Torhüter Sascha Schippl absolvierte ein starkes Debüt, wenngleich Rittmaier in seinem gesamten Team noch Luft nach oben sieht. „Wir brauchen noch Zeit“, sagt der Spielertrainer.

Große Möglichkeiten für Experimente hat der Coach nicht. Lediglich für Steffen Schmitt, der in Hockenheim gelb-rot sah, muss Rittmaier einen Ersatz ins Rennen schicken. „Alles andere werden die letzten Trainingseindrücke zeigen“, will sich Rittmaier auf weitere Änderungen in der Startformation noch nicht festlegen. Mit der TSG 62/09 Weinheim II reist ein derzeit noch schwer einschätzbarer Gegner nach Reilingen. „Sie haben sich zur neuen Runde neu aufgestellt, da kann man noch nicht viel dazu sagen“, ist Rittmaier auf Überraschungen gefasst. „Dennoch wollen wir gewinnen, auch, weil wir an diesem Tag noch ein großes Weinfest haben.“ Aus diesem Grund wird die Partie auch bereits am Samstag Nachmittag ausgetragen. Michal Strnad und Markus Naber, die beide verletzt sind, werden neben dem gesperrten Schmitt nicht mitwirken können.

FV 08 ist hungrig auf Punkte

Mit einem Erfolgserlebnis startete die Spvgg 06 Ketsch II. Gegen den Aufstiegsmitfavoriten Spvgg Wallstadt holte die Elf von Trainer Johann Strunk ein 1:1. Nun soll mit dem 1. FC Turanspor Mannheim einem weiteren etablierten Kreisliga-Klub die Zähne gezogen werden.

Der FV 08 Hockenheim will an das erste Erfolgserlebnis anknüpfen und weitere Punkte einfahren. Der Gegner FK Srbija Mannheim ist jedoch eine Hausnummer in der Kreisliga. Doch FV-Trainer Manuel Muth wird sein Team bestens auf den letztjährigen Vizemeister einstellen. wy/Bild: Fischer

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 23.08.2018