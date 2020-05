Reinhard „kitzelt“ die Bauchmuskeln mit einem Ball

4 Fotos ansehen Die beiden Trainingspartner liegen in Rückenlage auf dem Boden. Einer hat den Ball zwischen seinen Füßen eingeklemmt und übergibt diesen mit den Füßen an den anderen. © Pfitzenmeier

Zum Wochenende hin gibt es wieder ein Programm für die ganze Familie: Reinhard Schenker vermittelt in unserem viertletzten Teil der Serie Fitness für zu Hause Anregungen und Spielideen für oder mit Kindern. Dazu hat sich Reinhard tolle Varianten rund um den Ball überlegt, die ihr als Partnerübungen innerhalb der Familie durchführen könnt. Im Video auf unserer Internetseite werden vier Übungen vorgestellt, hier gibt es einen kleinen Auszug. Ihr benötigt einen Ball, zum Beispiel einen Fußball oder Handball, und einen motivierten Trainingspartner.

Erstes Beispiel (Übung 1 und 2): Die beiden Trainingspartner liegen in Rückenlage auf dem Boden. Einer hat den Ball zwischen seinen Füßen eingeklemmt und übergibt diesen mit den Füßen an den anderen. Noch schwieriger für die Bauchmuskeln wird es, wenn man versucht, während der Übung die Hände in der Luft zu lassen.

Zweites Beispiel (Übung 3 und 4): Wir legen uns auf den Bauch und schauen uns an. Einer kreist den Ball einmal mit gestreckten Armen hinter dem Rücken und übergibt diesen dann vorne an sein Gegenüber. Auch hier ist die Übung am anspruchsvollsten, wenn jeder versucht, die Arme gestreckt und in der Luft zu halten. Diese Variante stärkt besonders gut die Rückenmuskulatur und die Schultern.

Video Sport Fitness für zu Hause (27/30) - Kinder & Familie - 04:46 Reinhard Schenker und Ruben Müller, Experten der Pfitzenmeier Premium-Clubs und -Resorts, zeigen Ball- und Kraftübungen, die für die gesamte Familie geeignet sind. Reinhard Schenker und Ruben Müller, Experten der Pfitzenmeier Premium-Clubs und -Resorts, zeigen Ball- und Kraftübungen, die für die gesamte Familie geeignet sind.

Kleiner Wettkampf-Tipp: Zählt die absolvierten Wiederholungen, die ihr ohne Pause schafft. Wenn ihr das Trainingsprogramm in ein paar Tagen wiederholt, probiert ihr, eure Anzahl an Wiederholungen zu überbieten. Wer ist wohl kräftiger und geschickter: die Elternteile oder die Kinder? Übrigens: Dieses Training eignet sich auch prima für Paare jeder Altersgruppe. kaba

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 02.05.2020