Remis beim Mittelfeldduell ist als Erfolg zu werten

Das 28:28 (15:16) der HG Oftersheim/Schwetzingen II im Mittelfeldduell der Handball-Badenliga beim TV Knielingen kann eigentlich für die dezimierte und zusammengeflickte Truppe der Gäste als Erfolg bezeichnet werden. Nach dem Spielverlauf und auch nach einer missglückten Aktion in der letzten Sekunde ist die Zählerteilung aber eher als Punktverlust zu werten.

Nach dem missratenen Start aus HG-Sicht griff Trainer Frederik Fehrenbach beim 11:7 (21.) zur Grünen Karte. Er stellte seine Abwehr auf eine recht offensive 5:1-Formation um. „Da sind wir wesentlich besser ins Spiel gekommen, haben in Restspielzeit nur 17 Gegentreffer kassiert.“ Der Rückstand wurde in nur zwei Minuten egalisiert, ausgeglichen ging die Partie bis fast in die Mitte der zweiten Hälfte weiter (22:23). Dann drehte der Gast noch einmal voll auf, führte 26:23 und 27:24, brachte diesen Vorsprung aber nicht über die Zeit.

„Uns gingen die Luft und die Kräfte aus“, hatte Fehrenbach festgestellt. Gegen die vollbesetzte Knielinger Bank hatte er nur zehn Feldspieler entgegenzusetzen. Doch von denen war Hamza Hakic durch eine Rückenprellung nicht voll einsatzfähig, und die A-Jugendlichen Sebastian Brand und Julian Hörner (zusammen sechs Treffer) hatten bereits direkt zuvor 60 Bundesliga-Minuten erfolgreich absolviert. „Und die offensive Deckungsvariante war sehr laufintensiv“, meinte Fehrenbach und wollte seine Jungs für den nicht ganz geglückten Endspurt in Schutz nehmen, der beinahe noch ein Happy End gefunden hätte.

Denn fast wäre mehr rausgesprungen. Nach dem finalen Ausgleich von TVK-Akteur Jochen Rabsch und Zuhilfenahme des siebten Feldspielers, passte Keeper Michael Hoppe blitzschnell zum spielenden Co-Trainer und Kapitän Christoph Lahme an den Anspielpunkt. Der nahm den leeren Knielinger Kasten ins Visier. Doch sein „Billard-Wurf“ prallte nach zwei Innenpfostenkontakten wieder ins Feld zurück. Der eine Punkt ist trotzdem im Kampf gegen Abstieg einiges Wert.

HG: Hoppe; Micke (4), Brand (2), Krepper (4), Fink (2), Lemke (4), Meyer (2/2), Hakic (2), Lahme (3), J. Hörner (4/2), Hahne (1). mj

