Zuvor war die HG mit einem Tor im Nachwurf von Kreisläufer Niklas Krämer und einem Siebenmetertreffer von Daniel Hideg mit 24:22 in Vorlage gegangen (55.). Doch der Hausherr schlug durch Rico Keller und Maximilian Kessler zurück. Ein gefühlvoller Heber Tom Jansens von Rechtsaußen brachte den Gast wieder den Vorteil, nachdem HG-Keeper Daniel Unser bei einem Konter bei Weitem nicht seine erste Heldentat vollbracht hatte. Im Sieben-gegen-Sechs markierte Pascal Kirchenbauer den nächsten Gleichstand. Unter Zeitspielnot netzte Daniel Hideg zur erneuten knappen Führung ein. 25 Sekunden waren noch zu spielen. In diesen nutzt Röller nach einem geglückten Anspiel wenige Sekunde vor der Schlusssirene seine körperlichen Vorteile aus und bekam am Halbrund einen Siebenmeter zugesprochen, den Keller dann verwandelte.

Daniel Unser überragend

HG-Trainer Holger Löhr machte eine zu hohe Fehlerquote im Angriff dafür verantwortlich, dass nicht mehr herausgesprungen sei. Dies traf aber auch mit Sicherheit auf seine Opponenten zu, die den glanzvollen Auftritt von Daniel Unser (zukünftiger Torwart bei Kronau/Östringen mit 20 Paraden) wohl zwiespältig sahen. Außerdem haderte Löhr mit der Deckung in der 5:1-Formation: „Da waren wir auf den Halbpositionen nicht aufmerksam genug.“

Insgesamt gab es aber in dem Derby genügend Highlights, dass die mit 280 angegebenen Zuschauer ihr Kommen nicht ganz bereut haben dürften. Neben technischen Schmankerln waren emotionale Ausbrüche zu sehen und am Ende bedankten sich alle in gemischten Reihen bei den Fans.

