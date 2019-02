Renkert als ständiger Unruheherd

Auch gegen die HG Königshofen/Sachsenflur gaben sich Brühls Badenliga-Handballerinen – fast schon erwartungsgemäß – keine Blöße und gewannen überdeutlich mit 41:23 (20:11) und melden Ansprüche auf die vor ihnen liegenden Ränge an.

Der TVB, bei dem Line Patzschke für den Rest der Saison verletzt ausfallen wird, ließ von Beginn an keine Zweifel aufkommen, wer die Platte als Sieger zu verlassen gedenkt. Brühl, erneut im Vollgasmodus, machte schnell ernst und legte fünf blitzsaubere Treffer in Folge hin (7:3). Die 6:0-Deckung der Gäste kam mit den schnellen Vorstößen und dem geschickten Kombinationsspiel überhaupt nicht zurecht. Allen voran Maike Renkert war in bester Spiellaune und nie in den Griff zu bekommen, entpuppte sich als Unruheherd Nummer eins. Wegen des immer klarer werdenden Vorsprungs (12:5, 17:8) nahm Trainer Franz-Josef Höly als reine Vorsichtsmaßnahme Rückraumschützin Paula Lederer vom Feld, um sie zu schonen. Das tat der Spielfreude aber keinen Abbruch.

Im Angriff spielt die Musik

Auf der Gegenseite war Anna Winkler die überragende Akteurin. Sie alleine reichte aber nicht aus, um den TVB zu gefährden. Die offensive Brühler Deckung hatte ansonsten nicht viel Mühe, zumal auch Sandra Lauerwald im Kasten eine tadellose Partie ablieferte. Zur Pause war die überaus faire Begegnung längst entschieden. In der zweiten Hälfte legte Brühl nicht mehr die allergrößte Sorgfalt auf eine aggressive Deckung, so dass den Gästen vermeidbare Tore gelangen. Das war jedoch nicht von Belang, denn im TVB-Angriff spielte die Musik weiter. Die HG versuchte es mit enger Deckung – ohne Erfolg. Im Gegenteil: Ihr Rückstand wuchs stetig an.

So war Höly nach dem Spiel zufrieden: „Wir haben verdient gewonnen und waren die spielerisch klar bessere Mannschaft.“ Mit Blick auf die Tabelle sieht er sein Team in einer guten Position, um oben anzugreifen, was durch den Terminplan untermauert wird, der für den TVB nur noch zwei Auswärtsaufgaben vorsieht.

TV Brühl: Lauerwald, Zimmermann; Le. Bühn (4), Röllinghoff (4), Gross (3), Siebenlist (9/4), Henn (2), Pristl (1), Renkert (11/1), P. Lederer (1/1), Tomann (2), S. Schneider (1), Li. Bühn (3). ako

