Rennstädter in Vorfreude

Auch wenn die große Feier in diesem Jahr Corona-bedingt ausfallen muss, es freuten sich 36 Vereine über ein „BFV-Kleeblatt“. Die Auszeichnung wird in der 24. Saison verliehen und zeichnet das besondere Engagement von Fußballvereinen in den Bereichen Kinder- und Jugendfreundlichkeit, Leistungsförderung, Ehrenamtlichkeit sowie Engagement für Freizeit- und Breitensport aus.

In der Saison 2019/20 erhielten 29 Vereine das Qualitätssiegel in Gold, sieben Vereine die Auszeichnung in Silber. Neben vielen „Wiederholungstätern“, die den Kleeblatt-Wettbewerb seit vielen Jahren zur Qualitätssicherung und stetigen Weiterentwicklung in ihren Vereinen nutzen, waren auch wieder drei „Neulinge“ mit dabei: Zum ersten Mal erhielten der TSV Angelbachtal, der FC Rot und der SV Bad Herrenalb das Prädikat. Ihnen allen dient die Auszeichnung als Wertschätzung und Werbung für besonderes Engagement.

Fahrt in Europa-Park 2021

Das Highlight, die große Ehrungsveranstaltung beim bfv-Partner Europa-Park, kann leider in diesem Jahr nicht stattfinden, soll aber 2021 nachgeholt werden. Heute schon darauf freuen kann sich aus unserem Verbreitungsgebiet der FV 08 Hockenheim (Gold). zg

