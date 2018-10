„Rentner“ Haasis setzt Schlusspunkt

Stehende Ovationen der Anhänger gab es schon während der letzten Minute für die Akteure des HSV Hockenheim, nachdem Ersatzmann Manuel Haasis das frenetisch gefeierten 26:24 (13:10) gegen den HC Neuenbürg markiert hatte und der Badenliga-Sieg feststand.

„Eigentlich bin ich in Rente“, scherzt Haasis nach dem packenden Spiel. „Ich versuche die Jungs im Training oder im Spiel zu unterstützen, wenn sie mich brauchen. Das war ein wichtiger Sieg. Wir haben von Anfang an gekämpft, bis zum Ende alles reingelegt und verdient gewonnen.“ Dabei hatten die Vorzeichen keinesfalls rosig ausgesehen: Gegen die favorisierten Gäste musste HSV-Trainer Admir Kalabic seine erste Sieben aufgrund des Fehlens von Rouven Müller und Florian Rech erneut umstellen.

Mit Rouven Hoffmann im rechten Rückraum, Alexander Diehm auf der Mitte und Sandro Ziegler neben Tim Anschütz am Kreis ging der HSV sowohl im Angriff mit flüssigem Passspiel und klarer Spielidee als auch in der Deckung mit dem nötigen Zugriff konzentriert zu Werke. So erspielte er sich ein 4:1 (9.), das jedoch in der Folge zahlreicher Zeitstrafen schnell wieder schwand. Bis auf wenige Siebenmetertore kam Neuenbürg kaum zu Treffern, erzielte dennoch das 8:8 (24.) Zur Pause stellte Hockenheim den alten Drei-Tore-Vorsprung wieder her.

Dramatik steigert sich

Nach dem Seitenwechsel nahm die Partie an Dramatik zu. In Folge des 16:11 durch Sandro Ziegler (35.) schien der HSV die Begegnung vorerst im Griff zu haben, büßte den Vorsprung aber erneut durch einige Hinausstellungen schnell wieder ein. Beim 19:16 zur Hälfte des zweiten Durchgangs erhielt Ziegler nach seiner dritten Zeitstrafe die Rote Karte. Wenig später glich Felix Kracht zehn Minuten vor Schluss für die Gäste zum 20:20 aus und läutete eine hitzige Schlussphase ein. Im Anschluss an die erneute Führung durch Denis Kalabic per Siebenmeter musste mit Rouven Hoffmann schon der zweite Akteur des HSV nach der dritten Hinausstellung auf die Tribüne.

Abermals verkrafteten die Hausherren den personellen Nackenschlag, hielten die Partie dank eines überragenden Robbie Sowdens im Tor und sehenswerter Treffer von Tim Anschütz und Felix Gubernatis zum 24:24 vier Minuten vor Schluss offen. Kurz darauf machte Gubernatis den Disqualifikations-Hattrick der Rennstädter mit seiner dritten Zeitstrafe perfekt. Robbie Sowden hielt daraufhin den Siebenmeter. Denis Kalabic traf nach starker Einzelleistung anschließend zur bejubelten 25:24-Führung. In Überzahl machte Haasis mit dem 26:24 dann alles klar für den HSV, der mit großem Kampfgeist dann einen doch eher unverhofften Punktgewinn landete.

HSV: Sowden, Peter; Hoffmann (2), Ziegler (2), Anschütz (3), F. Gubernatis (4), Diehm (6), Erles (5/1), Kalabic (3/2), H. Gubernatis, Haasis (1). bkl

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 16.10.2018