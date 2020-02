Respekt zu groß

Im wohl leichtesten Spiel der Saison in der Handball-Landesliga unterlag der TV Eppelheim II dem TVG Großsachsen II 20:27 – ein Ergebnis was wohl auch den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften widerspiegelte. „Wir waren keine Klasse schlechter als der Gegner, wir haben einige Sachen richtig gut gemacht. Allerdings hatten wir Aktionen drin, wie auch unter der Woche, da muss ich mir schon an den Kopf fassen“, ärgerte sich Trainer Sören Meyer nach der Partie.

Die Gastgeber fanden recht ordentlich ins Spiel und durch Tore von Sebastian Metzler von halblinks und Jonas Spilger vom Kreis boten sie dem Gegner gut Paroli, sodass es nach einer Viertelstunde 7:7 stand. Großsachsen nahm eine Auszeit und ließ einen 6:1-Lauf folgen, wobei es von einigen technischen Fehlern der TVE-Spieler profitierte. Die 5:1-Deckung mit Felix Fischer auf der Spitze und einem äußerst soliden Arthur Heimbrecht im Tor arbeitete gut, allerdings war der Vorsprung der Gegner zur Pause schon recht komfortabel.

Ergebniskosmetik am Ende

„Wir haben wenige Abpraller bekommen und konnten auch durch das sehr engagierte Rückzugsverhalten des Gegners wenig Gegenstöße laufen,“ bemerkte Frederic Weihmann, der drei Treffer erzielte. Beim 14:23 sah es nach einem Debakel aus, doch die Hausherren betrieben gegen Ende nochmals Ergebniskosmetik. Man muss am Ende konstatieren, dass der Respekt vor einer sehr konsequenten und routinierten Mannschaft vielleicht doch ein wenig zu groß war.

TVE: Heimbrecht, Kastl; Holtmann (1), Kluger (1), Spannagel, Fischer, Spilger (4), Metzler (5), Wallberg, Waltner (3/1), Weihmann (3), Schuhmacher (1), Bammann (2), Sauer. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 19.02.2020