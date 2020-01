Richier holt 400 Punkte

In dieser Saison war KMP Honda Racing aus Ketsch mit etwas kleinerem Team beim ADAC Supercross in Dortmund am Start, nur mit Florent Richier (SX1) und Luca Pepe Menger (SX2). Für den Franzosen Richier mit langjähriger Supercross Historie war es der letzte Auftritt vor dem Abschluss seiner überaus erfolgreichen SX-Karriere, bei der er noch mal ins Finale fuhr. Mit Menger fördert das KMP-Team einen deutschen Nachwuchsfahrer, der sich mit starken Leistungen im LCQ immer im Abendprogramm präsentierte.

Teamchef Alexander Karg bilanzierte: „Ich bin froh, dass wir Florent dafür noch mal gewinnen konnten, in Dortmund mit uns an den Start zu gehen. Wir mussten ja den verletzungsbedingten Ausfall von Steve Mages in Chemnitz kompensieren, dem es glücklicherweise wieder gut geht, und da ist es natürlich gut, dass wir so einen Publikumsliebling verpflichten konnten. Man hat es samstags bei der ,Nacht der Fans’ gesehen, wie er minutenlang als mit Abstand Führender der ewigen Punktewertung gefeiert wurde. Über 400 Zähler insgesamt, das ist unglaublich. Ich bin sehr zufrieden, wie Luca gekämpft hat und durch seinen Biss in den LCQ sich gut platzierte.“ kmp

