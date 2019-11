Richtige Antwort parat

„Das war die richtige Antwort auf unsere zweite Halbzeit in Plankstadt“, war Coach Frederik Fehrenbach froh, dass sein Team den zuvor von seinem Co-Trainer Christoph Lahme ausgerufenen Abstiegskampf in der Badenliga angenommen hatte. Die Handballer der HG Oftersheim/Schwetzingen II siegten gegen die SG Pforzheim/Eutingen II mit 36:30 (16:14). Lahme gab übrigens in diesem Match sein zweites Comeback nach überstandener Verletzung in dieser Saison.

Wie inzwischen so üblich bei den Duellen dieser beiden Reservemannschaften, trugen sie ihren Vergleich praktisch vor einer Geisterkulisse aus. Kaum 20 Zuschauer verteilten sich auf den Rängen. „Das ist schon komisch“, registrierte Fehrenbach, „letzte Woche in Plankstadt ohrenbetäubender Lärm, jetzt fast Totenstille“, während er beobachte, wie Torwart Frederik Fauerbach etliche SG-Würfe entschärfte und gleichzeitig dessen Vorderleute die so gewonnen Bälle vergaben oder sich technische Fehler leisteten. Diese relative Ruhe ermöglichte es aber dem HG-Coach, seine präzisen Anweisungen ins Feld zu rufen.

Micke treffsicher

Nach dem Seitenwechsel wurde der 16:14-Pausenvorsprung ausgebaut. Besonders Thorsten Micke befand sich in bester Spiellaune. Dieser so errungene Vorsprung wurde verteidigt, bis der Gastgeber selbst zweimal hintereinander in Unterzahl geriet (31:27/52.). doch anstatt in Schwierigkeiten zu kommen, verbesserte die HG das Ergebnis sogar noch.

HG: Fauerbach, Steinbach; Micke (7), Gartner (12/6), Fendrich (2), Lux, Schleidweiler (1), Schiller, Lemke (2), Meyer (6), Polifka (2), Lahme (2), Gerbershagen (2), Hahne. mj

