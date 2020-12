Rick Wulle bleibt im Kasten

Zum ersten Mal in dieser Zweitligasaison stehen die Fußballer des SV Sandhausen vor einem Spieltag auf dem Abstiegsrelegationsplatz. Nach der 0:4-Niederlage beim Hamburger SV (wir berichteten), bei der die Mannschaft von SVS-Trainer Michael Schiele trotz des deutlichen Resultats zumindest in spielerischer Hinsicht wieder einen kleinen Schritt nach vorne gemacht hat, und dem Punktgewinn von Aufsteiger Eintracht Braunschweig (2:2 beim SC Paderborn) ist der SVS auf den 16. Platz abgerutscht. Von dort aus wieder nach oben zu klettern, erscheint angesichts der bevorstehenden Aufgabe äußerst anspruchsvoll, denn am Sonntag gastiert Spitzenreiter Holstein Kiel im „BWT-Stadion am Hardtwald“ (Spielbeginn: 13.30 Uhr). Damit trifft der SVS zum dritten Mal nacheinander auf einen der drei Erstplatzierten.

„Da kommt eine eingespielte Mannschaft zu uns, die zu Recht ganz oben steht. Kiel hat die beste Abwehr der Liga und ein enormes Tempo im Offensivspiel“, lobt Schiele den Gegner. Er selbst hofft darauf, dass sein Team die individuellen Fehler reduziert: „Wir müssen die Räume des Gegners minimieren und konsequenter klären, damit der Ball nicht wieder vor die Füße des gegnerischen Angreifers fällt.“

Fehler analysiert

In Hamburg geschah genau dies. Ivan Paurevic schlief beim 0:1 und beim 0:2 misslang Diego Contentos Klärungsversuch. Beide Male stand HSV-Stürmer Simon Terodde goldrichtig und brachte die Nordlichter auf die Siegerstraße. Gegen Ende der Partie brach der SVS ein. „Als Trainer kann ich bei solchen Fehlern wenig ausrichten. Natürlich sprechen wir in der Analyse darüber, aber ich erwarte auch von jedem einzelnen Spieler, dass er selbst auch mit Demut an die Sache rangeht und an sich arbeitet. Klar ist, dass es schon in der Offensive losgeht und der letzte Mann in der Fehlerkette oftmals nur der Gelackmeierte ist“, findet Schiele.

Mit dem überraschenden Torwartwechsel von Martin Fraisl zu Rick Wulle hat der 42-Jährige einen weiteren entscheidenden Schachzug getätigt. Am 26-jährigen Wulle will er auch gegen die Schleswig-Holsteiner festhalten: „Trotz der vier Gegentore, die nicht auf seine Kappe gingen, hat er seine Sache ordentlich gemacht. Seine Spieleröffnung war gut, er hat unaufgeregt agiert und deswegen wird es keine Veränderung auf dieser Position geben.“

Trio wieder einsatzfähig

In der Offensive könnte sich hingegen etwas tun, denn der fünffache Torschütze Daniel Keita-Ruel steht wieder zur Verfügung. Auch Besar Halimi hat seine Corona-Erkrankung überstanden und Tim Kister steht ebenfalls vor eine Rückkehr in den Kader. Nur Abwehrchef Aleksandr Zhirov plagen weiter Kniebeschwerden.

Die Kieler „Störche“ können derweil aus dem Vollen schöpfen und fahren mit dem Rückenwind aus dem 1:0-Erfolg gegen den 1. FC Nürnberg nach Sandhausen. Unterschätzen möchte Coach Ole Werner die Schwarz-Weißen aber trotz der unterschiedlichen Vorzeichen nicht: „Wir wissen, was auf uns zukommt. Wir müssen unser Spiel 90 Minuten lang durchziehen und wissen, dass Sandhausen über Qualität verfügt. Der SVS hat gegen den HSV zwar deutlich verloren, aber sich unter Wert verkauft.“ Ein Wiedersehen gibt es mit Alexander Mühling (Anm. d. Red.: ursprünglich Alexander Bieler). Für Sandhausen absolvierte der Mittelfeldspieler insgesamt 48 Pflichtspiele in der ersten und zweiten Mannschaft. Dabei erzielte er sechs Tore. In Kiel nimmt Mühling inzwischen eine tragende Rolle ein und gehört zu den Schlüsselspielern von Ole Werner.

Keine Verstärkungen?

Hinsichtlich der personellen Planung in der zweiten Transferperiode lässt sich Schiele übrigens noch nicht in die Karten schauen. Er sagt: „Ich habe mir dazu noch keine detaillierten Gedanken gemacht. Der Fokus liegt auf dem Spiel am Sonntag. Natürlich haben wir uns schon ausgetauscht, aber es geht nicht nur um personelle Veränderungen. Es gibt auch noch andere Ansatzpunkte.“ Ganz auszuschließen sind Verstärkungen zwar nicht, aber angesichts der Trainerentlassung von Uwe Koschinat und den wirtschaftlichen Einschnitten durch die Corona-Pandemie ist der Spielraum der Verantwortlichen wohl ohnehin etwas eingeschränkt.

Der Fokus liegt aber auf einem versöhnlichen Heim-Abschluss, denn Kellerkind Sandhausen wartet seit dem 2. Oktober auf einen Heimsieg. Damals setzten sich die Schwarz-Weißen dank eines Eigentors mit 1:0 gegen den FC St. Pauli durch. Sollte sich dies wiederholen, hätte Schiele wohl wenig dagegen.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 19.12.2020