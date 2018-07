Anzeige

Mit unterschiedlichem Erfolg sind die Vereine aus dem Verbreitungsgebiet unserer Zeitung in den Verbandspokal gestartet.

Waibstadt – 06 Ketsch 0:7 (0:4)

Der Auftritt der Eissler-Elf beim klassentieferen Kreisligisten war eine klare Angelegenheit. Dane Rosenberger (8.), Salvatore Rindone (35.), Emre Güc (41.) und Ayhan Öztürk (44.) schossen bereits eine 4:0-Führung für die Gäste heraus. Nach dem Seitenwechsel legte Rindone mit einem Doppelpack nach (58., 64.). Sehenswert das 0:7 in der 90. Minute, das aus dem Mittelfeld schön über die Flügel vorgetragen und nach Pass in die Mitte von Markus Bertolini vollendet wurde. „Es unterstreicht, das wir bis zur letzten Minute hungrig waren“, lobte 06-Coach Frank Eissler.

Eppelheim – Wieblingen 3:4 (1:1)

Los ging das torreiche Spiel in der 11. Minute, als Patrick Greulich ein Zuspiel von Lukas Skandik verwerten konnte. Wieblingen war nun optisch überlegen und kam durch Adrian Malburg zum Ausgleich. In der 47. Minute eroberte sich Yannick Martin den Ball und schoss zum 2:1 ein. Nur fünf Minuten später erzielte Kai Mühlbauer mit einem 25-Meter-Schuss den Ausgleich. Nach einer knappen Stunde Spielzeit scheiterte Greulich mit seinem Kopfball an der Unterkante der Latte (59.). Praktisch im Gegenzug erzielte Monetta per Freistoß die Führung (60.). In der 68. Minute fiel das 2:4 durch den gerade eingewechselten Fabian Wild. Eine Viertelstunde vor Schluss kam noch mal Hoffnung beim ASV auf, als Philipp Beisel den 3:4-Anschlusstreffer erzielte (76.). Ümit Ünlü hatte in der Schlussphase die große Chance zum Ausgleich, scheiterte aber.