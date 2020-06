Ringer hoffen weiter auf Lockerungen

Durch die Corona-Pandemie ist der für den 5. September bei den Ringern geplante Saisonstart unvorstellbar. Doch im Ringerlager hofft man auf eine weitere Lockerung der Hygienevorschriften, denn ab dem 1. August sollen wieder Sportveranstaltungen bis zu 500 Zuschauern möglich sein.

Hardy Stüber (Mühlacker), der Sportreferent der Regionalliga Baden-Württemberg wie der nordbadischen Ligen, hat nun den Vereinen zwei Modelle zu einem Saisonstart am 3. Oktober vorgelegt. Am 24. Juni sollten vorab die Regionalligavereine in einer Videokonferenz über diese Modelle entscheiden.

Demnach sieht das Konzept 1 den Beginn der Mannschaftsrunde am 3. Oktober vor und würde mit zwei Doppelkampftagen im Januar 2021 enden. Im Konzept 2 würde die Regionalliga auf zwei Gruppen aufgeteilt werden. Die Runde würde am 22. November enden und die Titelfrage würde dann über ein Halbfinale und Finale bis zum 19. Dezember entschieden werden.

Zu den Rahmenbedingungen schlägt Stüber vor, auf die Startgebühren zu verzichten, die Kampfrichterkosten durch den Einsatz lokaler Kampfrichter zu reduzieren und die „Mindestzahl“ der Mannschaft auf acht Ringer zu beschränken. Zudem sollen für fehlende Ringer keine Gebühren erhoben werden, wobei jedoch die Mannschaft weiter aus zehn Ringer bestehen bleibt. Stüber macht es abhängig davon, „welche Lockerungen bis zum 31. Juli seitens der Landesregierung eingeführt verkündet werden“.

Auf baldige Kämpfe in den nordbadischen Ligen hofft Ralph Schmidt: „Mit Stübers Vorschlag kommen wir den Regionalliga-Vereinen entgegen. Dies könnte durchaus auch ein Modell für uns sein. Doch darüber sollen die Vereine beim Verbandstag am 27. Juni in Weingarten entscheiden“, hofft der Präsident des Nordbadischen Ringer-Verbandes (NBRV) auf baldige Kämpfe in der Ligen des NBRV. pw

