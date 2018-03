Rittmaier lässt keine Ausreden gelten

Anzeige

Das 1:3 bei der TSG Lützelsachsen bedeutete für den SC 08 Reilingen in der Fußball-Kreisliga das vierte sieglose Spiel in Folge, verbunden mit dem Abrutschen im Klassement bis auf Rang neun. Die tolle Ausgangslage, die sich der Aufsteiger in der Vorrunde erspielt hatte, ist nun wieder dahin.

„Natürlich hat man Bedenken, im Niemandsland der Tabelle zu versinken. Das ist auch nicht unser Anspruch“, verdeutlicht Spielertrainer Patrick Rittmaier. „Wir wollen nach wie vor als erstes den Klassenerhalt unter Dach und Fach bringen, aber auch irgendwo unter die ersten sieben Mannschaften kommen.“ Bereits vor einigen Wochen hatte Rittmaier an dieser Stelle die Erwartungen für die Rückrunde aufgrund einer schwachen Wintervorbereitung gedämpft.

Nun schien sich diese Prophezeiung zu bewahrheiten – zumindest, was sich in den Resultaten niederschlägt. „Mit Sicherheit fehlen uns ein paar Prozent. Aber inzwischen ist die Trainingsbeteiligung von Seiten der Spieler, die noch da sind, sehr gut“, spielt Rittmaier auf die große Verletzungsmisere in seinem Team an.