Rittmaier zählt nur 14 fitte Spieler

Mit gemischten Gefühlen blickt Patrick Rittmaier (Bild) , Spielertrainer des Kreisligisten SC 08 Reilingen, auf den Rückrundenstart seines Teams. Die Vorfreude darauf, dass der Ball nach langer Zeit endlich wieder rollt, wird überschattet von einer mehr als unzufriedenstellenden Vorbereitung.

„In meiner ganzen Karriere als Spieler und Trainer habe ich sowas noch nicht erlebt“, schimpft Rittmaier. „Ständige Absagen, megaschlechte Trainingsbeteiligung, Freundschaftsspielabsagen, verletzte und angeschlagene Spieler, keine Disziplin – wir sind höchstens bei 50 Prozent und bräuchten noch mindestens drei Wochen Vorbereitung.“ Klare Worte von Rittmaier, der sich allerdings in dieser Saison zumeist auf sein Team verlassen konnte, wenn es drauf ankam.

Gäste „im Vorteil“

Dennoch kommt nun mit dem FC Germania Friedrichsfeld ein Spitzenteam, das durch einen 5:1-Erfolg am vergangenen Wochenende aufhorchen ließ. Die Erinnerungen an das 3:3 im Hinspiel, das von einer Verletzungsunterbrechung überschattet war, sind noch allgegenwärtig. „Ich sehe Friedrichsfeld vollkommen im Vorteil“, denkt Rittmaier. „In so einem Spiel kommt es auf die Tagesform an, aber ich wage zu bezweifeln, dass wir hier eine gute an den Tag legen können.“ Das Personalgerüst wackelt für den Rückrundenauftakt auch bedrohlich. Zuletzt zählte der Spielertrainer 14 fitte oder leicht angeschlagene Spieler.