Rittmaiers Ehrentreffer

Am 15. Spieltag der Fußball-Kreisliga kam Reilingen gegen den FK Srbija ordentlich unter die Räder.

Reilingen – FK Srbija 1:7 (0:3)

In der ersten halben Stunde sahen die zahlreichen Zuschauer ein verteiltes Spiel. Mit einem Doppelschlag in der 34. und 37. Minute gingen die Gäste in Führung, sie nutzten Reilinger Ballverluste und Stellungsfehler aus. Luka Stanisic erzielte mit einem Schuss aus zwölf Metern ins lange Eck den 0:3-Halbzeitstand. Auch in Durchgang zwei suchten die Reilinger ihr Heil in der Offensive und wurden durch einen erneuten Doppelschlag (52.+55.) bestraft. Adrian Nakic netzte zum 0:6 (67.) ein. Patrick Rittmaier gelang nach schönem Pass von Yannik Heller in der 67. Minute der Ehrentreffer. Gästekapitän Luka Stanisic erzielte den Endstand (81.). bk

Rheinau – Hockenheim 0:4 (0:2)

Mit einem Doppelschlag kurz vor der Pause düpierte der FV Hockenheim den bis dahin deutlich spielbestimmenden SC Rot-Weiß Rheinau. Nach der Pause folgte prompt der K.o für die Rot-Weißen (47.), sodass der FV den Sieg kontrolliert über die Zeit brachte.

SV Enosis – Ketsch II 5:3 (1:2)

Der SV Enosis und die Spvgg Ketsch lieferten sich ein kampfbetontes und zerfahrenes Duell, wodurch kaum Spielfluss aufkam. Kurz vor Schluss bescherten Ivan Filipovic (89.)und Berkan Demiröz (90.) Enosis die verdienten drei Punkte. ü/mm

