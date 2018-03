Anzeige

Nach dem 1:0 -Sieg in Neckarelz, legte Fußball-Verbandsligist SV 98 Schwetzingen in der Heimpartie gegen SGK Heidelberg nach, gewann auch gegen die Heidelberger Vorstädter mit 1:0 (1:0) und fuhr im Kampf um den Klassenerhalt drei weitere wichtige Punkte ein. Die Platzherren waren von Beginn an im Bilde und das spielerisch bessere Team.

Fabian Feigenbutz legte nach guter Vorarbeit das Leder auf den besser platzierten Nils Makan, der schoss zunächst den Kirchheimer Keeper Alexander Jäger an. Florian Rixecker stand wie schon in Neckarelz goldrichtig und staubte den Abpraller zum 1:0 ab und avancierte erneut zum Matchwinner (10.).

SV 98: Ullrich – Kettenmann, Örum, Scalia, Wild (63. Drexler), ... SV 98: Ullrich – Kettenmann, Örum, Scalia, Wild (63. Drexler), Can, Feigenbutz, Makan (81. Tolzin), Rixecker (86. Dorn), Ruder, Hocker (90.+1 Bender) Tor: Rixecker (10.) Besondere Vorkommnisse: Rot für Gurley SGK (89.) Beste Spieler: Geschlossene Mannschaftsleistung – Rehm, Brummer Schiedsrichter: Joshua Zanke (Neulingen) Zuschauer: 100 lofi

Die Gäste versuchten es, mit langen und hohen Bällen zum Erfolg zu kommen, denn sie besaßen durch ihre großgewachsenen Spieler im Luftkampf auch die besseren Karten. Doch diesen Vorteil machten die Schwetzinger mit spielerischen Mittel wett. Michael Kettenmann engte die Kreise von Nico Pavic ein, so dass er nicht zu der gewohnten Anspielstation der Kirchheimer in der Sturmmitte wurde. Fabian Wild stand nach überstandener Grippe wieder in der Anfangself und wurde ebenfalls in der Schwetzinger Abwehr zum Stabilitätsfaktor.