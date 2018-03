Anzeige

Alles andere als eine gute Ausgangslage herrschte für den Fußball-Verbandsligisten SV 98 Schwetzingen vor der wichtigen Auswärtsbegegnung bei der SpVgg Neckarelz. Denn Trainer Michael Köpper musste in der eh schon personell angespannten Lage auch noch auf Fabian Wild, Alexander Knöbl und Dod Shtufi verzichten. Zudem gingen Fabian Feigenbutz und Aron Späth angeschlagen ins Spiel. Doch der SV 98 machte aus der Not eine Tugend, trat im Kollektiv auf, war schneller als der Gastgeber auf Betriebstemperatur und hatte am Ende durch einen 1:0-Sieg das bessere Ende für sich zu verzeichnen.

„Die drei Punkte waren eminent wichtig, denn es ging gegen einen Konkurrenten im Abstiegskampf und da zählen die Punkte bekanntlich doppelt“, erklärt Köpper. Florian Rixecker, der nach langer Verletzungspause zum ersten Mal wieder zum Einsatz kam, avancierte zum Matchwinner. Nach einer Eckball-Hereingabe von Nils Makan schoss Rixecker zunächst den Neckarelzer Torwart Maximilian Penz an. Doch am Boden liegend versenkte der SV-98-Angreifer das Leder im Nachschuss in Gerd-Müller-Manier zum Siegtreffer (7.).

SV 98: Ullrich – Späth (28. Dia), Örum, Scalia, Feigenbutz, ... SV 98: Ullrich – Späth (28. Dia), Örum, Scalia, Feigenbutz, Ruder, Can, Rixecker (73. Breitenbach), Kettenmann, Makan, Hocker (90. Bender). Tor: 0:1 Rixecker (7.) Besondere Vorkommnisse: Rote Karte für Kizilyar (85.) und Böhm (90.), beide Neckarelz. Beste Spieler: geschlossene Mannschaftsleistung – Böhm, Göttmann Schiedsrichter: Roy Dingler (Birkenfeld) – Zuschauer: 150.

Der Gastgeber wurde nun druckvoller, doch die Angriffe waren wenig durchdacht und blieben meist in der gut gestaffelten Schwetzinger Abwehr hängen, aus der einmal mehr Michael Kettenmann herausragte und seinen Laden hinten zusammenhielt. Ein gutes Zusammenspiel zwischen Fabian Feigenbutz und Makan führte nicht zum Erfolg (36.).